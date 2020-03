Pepe y Teo a favor de marchas y de la prevención

Opinar es lo que suelen hacer Pepe y Teo en su programa de YouTube y en su reciente visita a El Heraldo expusieron su parecer sobre temas actuales como el coronavirus, que probablemente los obligue a posponer su gira a Colombia y Perú.

“Tenemos que acatar las indicaciones de la OMS y los gobiernos, y tener las precauciones adecuadas para que la pandemia no cause estragos”, dijo Pepe.

Y se manifestó a favor de las marchas feministas, “lo que sea que tengan que hacer está bien, pintar o no pintar, están en pleno derecho”, señaló.

“Ya hicieron todo, denuncias, marchas pacíficas, homenajes, dialogar con gobernantes y la situación no cambia, tienen que hacerse escuchar. Hay mujeres que solamente marchan, otras pintan, queman, como sea que tengan que hacer para que el gobierno haga algo al respecto está perfecto”, secundó Teo.

Por su parte, ellos han participado en las marchas del orgullo LGBT desde 2012, en busca de igualdad para todos.

“Es como una celebración, pero también seguimos haciendo saber que las cosas no están como deberían y que es importante tener esa presencia y visibilidad, para que sepa la sociedad que existimos”, respondió Pepe.

“Cada año se suma más gente tanto de la comunidad LGBT como aliados, el mensaje es que si no eres parte pero quieres manifestarte por esta igualdad de derechos para todos, pueden acompañarnos y no pasa nada. Está bien padre porque a pesar de que es nuestro movimiento también hay personas afuera que están a favor”, expresó Teo.

Los autores de“La estupenda guía para vivir la vida a tu manera” indicaron que hay que ser auténticos, sin límites, sin miedos, informarse, entender que a veces lo que se conoce como normalidad no aplica para todos, seguir los sueños, estar plenos y con salud mental.

“El libro también habla de libertad individual, de un proceso de salir del closet, porque nos toca directamente, pero también de vivir sin ataduras, no que tengas que comportarte de cierta manera porque la sociedad dice que no puedes, no debes, o es malo. Siempre y cuando no le hagas daño a un tercero, ni a ti mismo, todo vale. Mientras estés sano, feliz con tus decisiones y con la persona que eres, contribuyas, apoyes y empatices, lo que quieras hacer con tu manera de ser, vestir, caminar, amar, está perfecto”, afirmó Teo.

“Pensamos que sería padrísimo un libro que nos hubiera servido a nosotros cuando éramos jóvenes, que nos hiciera sentir tranquilos, nos explicara las cosas y nos hablara de temas de sexualidad desde un punto de vista juvenil, claro, realista, respetuoso y actual. Este libro ha ayudado a muchos jóvenes a que su salida del closet fuera más tranquila y menos dramática”, comentó Pepe.

“Siempre les decimos: a tu tiempo, cuando lo creas necesario, cuando te sientas seguro. Enel libro hay puntos de nuestras experiencias y de personas cercanas, son consejos que nos funcionaron, pero su proceso es diferente, son claves que pueden utilizar, pero no se tienen que seguir al pie de la letra”, aclaró Teo.

