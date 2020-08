¡Pinta un mural en tu casa!

¿Quieres un mural en tu casa? ¡Todavía tienes tiempo! Si vives en el municipio de Chihuahua participa hasta el 26 de agosto en la convocatoria “Murales en familia”. Ustedes ponen las ideas y un artista, más expertos del Instituto de Cultura del Municipio, les ayudarán a realizarlas.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

La barda o muro deberá estar en condiciones para su intervención: no mayor de 6x2.20 m, no tener publicidad u otro mural, ser lisa (no block o ladrillo).

El propietario del inmueble deberá autorizar por escrito el uso de la barda.

El mural deberá contener un mensaje positivo de valores familiares.

Las familias seleccionadas se comprometerán a cumplir los plazos establecidos para realizar el mural, así como a su cuidado y mantenimiento.

El ICM proporcionará el material: pintura, brochas, asesoría y guía.

Para participar envía un correo a convocatoriasicm@gmail.com , con nombres y edades de los participantes, dirección, teléfono, nombre del mural y un video no mayor de dos minutos donde expliquen por qué quieren pintar un mural.

Revisa la convocatoria completa en www.icm.com.mx .

Te recomendamos:

Ráfagas --Llegan más amparos cercanos a exgobernador --¿Llegó la guerra por el agua? --Los “empujados” en Ojinaga

Local Desalojan estatales a manifestantes que mantenían plantón

Local En incertidumbre, a clases 740 mil niños