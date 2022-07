Piqué recibe gritos de “Shakira, Shakira” durante partido amistoso del Barcelona

Gerard Piqué no tiene la mejor popularidad después de su separación de la cantante Shakira y un partido amistoso del Barcelona demostró lo que el público piensa de él.

Durante su gira en Estados Unidos, el Barcelona se enfrentó al Real Madrid en una edición más del llamado Clásico y que pasó a segundo plano cada que el defensa español tocaba la pelota.

El escenario donde ocurrió el partido fue en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el cual lució abarrotado en su capacidad de 65 mil asistentes, por lo que los gritos en contra de Piqué realmente se hicieron escuchar.

Te puede interesar: Mamá de Shakira rompe el silencio sobre la separación de su hija con Piqué

Piqué recibe abucheos y diversos gritos a favor de Shakira

En el partido, donde el Barcelona se llevó la victoria por 1-0 sobre el Real Madrid, Gerard Pique tuvo actividad por primera vez en la pretemporada al entrar de cambio al minuto 62 en sustitución del juvenil Eric García.

Desde que pisó la cancha, el público reaccionó de forma negativa contra él por lo que una gran cantidad de abucheos comenzaron a sonar. Sin importar que se trataran de acérrimos rivales, los aficionados de Barcelona y Real Madrid encontraron un punto en común en contra del defensa.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Gossip La mancha en la trayectoria de Gloria Trevi ¿Por qué estuvo en la cárcel?

Gracias a algunos videos compartidos en redes sociales, no solo se pueden escuchar los abucheos sino como el público comienza a corear el nombre de Shakira cada que Piqué tomaba el balón.

The entire stadium booing Pique and chanting Shakira when he has the ball. This is poetic.

What’s what you deserve for messing with the legend! @3gerardpique #Weloveyoushakira #ElClasico pic.twitter.com/3IQVf5LADy — 🐰 (@carladirtyy) July 24, 2022

De esta forma, los aficionados hicieron saber su sentir respecto a la separación del futbolista de la cantante originaria de Colombia. El defensa español no tuvo una reacción a la gran cantidad de gritos pese a que se escuchaban con claridad.

“El estadio completo abucheando a Pique y realizando canticos de Shakira cuando él tenía la pelota. Es algo poético. Eso es lo que te pasa por meterte con una leyenda”, señaló la usuaria Carladirtyy, una de las cuentas que compartió videos de los gritos en el estadio.

Leer también: Piqué rompe un celular al ser cuestionado sobre separación con Shakira

Fue a principios de junio cuando Pique y Shakira anunciaron su separación de manera oficial después de casi 12 años de relación y de tener ya dos hijos. Esto después de una gran cantidad de rumores sobre una supuesta infidelidad del futbolista.

Abucheos a Piqué y gritos de Shakira, Shakira #BarcelonavsRealMadrid pic.twitter.com/ZZV9Sb3QxZ — Eduard Cauich (@ecauich) July 24, 2022

¿Cómo sigue la relación entre Shakira y Piqué?

Varios medios del espectáculo han informado que Shakira y Piqué se reunirán y formarán una especie de tregua para ir a unas vacaciones de familia en el mes de agosto, esto para ayudar a sus dos hijos, de nombre Milán y Sasha, al estar preocupados en su bienestar.

En el mismo mes de agosto la pareja también sostendrá una reunión para resolver todas las diferencias que han marcado su separación. La más importante también involucra a sus hijos debido al interés de la cantante de mudarse a Miami, Estados Unidos, mientras que el futbolista se niega a que los niños abandonen Barcelona para que continúen ahí sus estudios.

Shakira tendría tanto interés de trasladar a sus hijos a Miami que incluso estaría dispuesta a no recibir ninguna ayuda financiera de parte del futbolista e incluso le pagaría los boletos de avión a Piqué para que pueda visitarlos al menos cinco veces al año.

El posible acuerdo sobre la custodia de sus hijos ya se encuentra en manos de abogados de prestigiosos despachos, han reportado diversos medios. Se espera que los problemas entre Shakira y Gerard Piqué puedan quedar resueltos antes de que el futbolista tenga que regresar a España con el Barcelona para el comienzo del torneo de La Liga.

Publicada originalmente en El Sol de Puebla