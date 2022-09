Pitizion estrena A tiempo, canción en homenaje a su padre

A los 14 años, María del Pilar Pérez se enfrentó a uno de los momentos más complicados de su vida: la muerte repentina de su padre Helman Alonso.

A pesar de la frustración, la tristeza y el resentimiento que sufría, la joven comenzó a plasmar todos sus pensamientos en poemas y cartas; gracias a ese ejercicio descubrió una faceta de compositora que, hasta ese momento, desconocía.

Puede interesarte: Rosy Arango alista el espectáculo México de mis amores

La música fue el camino de sanación para la colombiana, aquel lugar en donde encontró seguridad de expresarse como es realmente, sin temor a ser juzgada.

Es así como surgió su último sencillo titulado A tiempo, el cual describe como un homenaje a la vida de su padre.

“Ha sido un proceso muy especial, tardó mucho tiempo en sanar esa herida, es una pérdida significativa, uno nunca se imagina que esto le va a pasar, que de un día a otro te van a arrebatar a un ser tan importante; así que me inspiré en eso, en todo lo que he sanado, aprendido y en el amor que le sigo teniendo a papi y el amor que le hubiese querido compartir, amarlo a tiempo y que no tuve la oportunidad.

“Esta canción es un recordatorio de eso, de amor, de amar a tiempo porque no sabes si mañana esos seres queridos tengan la oportunidad de recibir ese amor”, afirmó en entrevista la artista, conocida como Pitizion.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PITIZION (@pitizion)

La canción, ya disponible en plataformas, fue compuesta junto a Érika Ender, autora de Despacito.

“Erika es mentora y maestra, la admiro muchísimo, me ayudó a recoger los pedacitos que tenía por ahí de sentimientos y mensajes para crear esta canción para mi papá. Nunca dejaré de estar agradecida por haberse sentado conmigo a hacer este tema que no podía hacer, que no me salía”, contó.

Con 30 años de edad, su visión de la vida es diferente, en sus nuevas composiciones resalta la madurez que ha adquirido, dijo.

“Cada día enfatizo más y quiero también profundizar más en mí, ser más humana, empática, aprovechar el tiempo y vivir, no digo que vayamos mañana y se tiren de la montaña rusa más loca del mundo, no es ese el mensaje, sino que es más vivir a su manera, pero vivir, sentir, hacer una introspección.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo era la niña más resentida del mundo, por mil situaciones, por lo que me tocó, lo de mi papá, por el bullying, el novio, por eso ahora digo… ¿en serio? La vida, entre más vacía, más pesa. Yo decidí que no quiero esa vida para mí, yo quiero disfrutar cada momento de mi vida y se nos olvida que estamos un ratito y hay que disfrutar”, aseguró.

Pitizion, nombrada así por sus amigos tras haberse puesto rastas en la adolescencia, comenzó en México su nueva gira, Del alma pa dentro, con un show este 31 de agosto en el foro Bajo Circuito, en la Ciudad de México.

Adelantó que, para fin de año, está por finalizar su nuevo álbum, que incluirá mensajes de unión, amor y aceptación.