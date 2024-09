Plastilina Mosh regresa con música nueva y show en vivo

Luego de crear “Controlemos el fuego”, el tema del reality de futbol de TV Azteca “Peoplé’s League La liga de todos” que se estrenó a principios de este año, los integrantes de Plastilina Mosh se animaron a seguir componiendo y estrenarán “Conquistador”.

Ambos inéditos junto a las versiones actualizadas de sus éxitos, serán interpretados en vivo, en su concierto en el Teatro Metropólitan, el próximo sábado 21 de septiembre, anunciaron en conferencia remota Jonaz González, compositor y vocalista, y Alejandro Rosso, tecladista.

Rosso mencionó que “nuestras rolas conservan su esencia de sonido original, y sólo les dimos el toque de punch. A la fanaticada les digo que lleven lunch porque estamos prometiendo una tocada muy larga para la noche del 21, va a estar bastante divertido el show”.

Jonaz luego de hacer trabajos musicales en solitario y abrir un podcast junto a su esposa, el cual dejó momentáneamente para reactivar la agrupación Movimiento avanzada regia, reconoció que de sus nuevas versiones, “‘Castígame’ es una rola perfecta en todo y realmente a mí me mantiene con la pila arriba, me gusta desde siempre y me entusiasma tocarla en nuestro reencuentro como Plastilina Mosh”.

Informó que ya están en el proceso de una nueva producción inédita. “‘Conquistador’ es lo más reciente que hemos escrito, la estrenamos el 21, para luego del concierto colocarla en las plataformas”.

Tras la “desintoxicación musical” como la llamó Jonaz, vuelve Plastilina Mosh con una gran frescura; “hemos estado en algunos festivales, pero decidimos que ya era tiempo de tocar en solitario y qué mejor que el Teatro Metropólitan como testigo de nuestro regreso”, confió.

De la canción por encargo ‘Controlemos el fuego’, que los trajo de nuevo a la escena, mencionó que le quitó el nervio de volverse a encerrar en un estudio. “Nos la pidieron terminar en una semana, fue un nervio positivo y que todo salió bien, con preocupación genuina para no agüitarnos por los años de ausencia como Plastilina Mosh.

“No somos los que retroceden sería como un suicidio creativo. La idea es que abordemos nuestras inquietudes actuales y genuinas y las plasmemos en nuestras nuevas canciones con varios géneros. Es la manera en la que nos vamos a seguir enfocando en nuestra música”, adelantó el vocalista.

“Las canciones para mí son como tatuajes que me puse hace 25 años, son parte de mí, de mi esencia; ahora más que preocuparme por los tatuajes que tengo, me preocupo por los que me voy a poner”, finalizó.