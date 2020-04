¿Por qué cambió mecánica el premio Ignacio Solares?

El Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares, fundado en 2016 para narrativa histórica inédita, cambió el año pasado a novela histórica publicada, “esto garantiza una mayor calidad en los trabajos participantes, cuando son ya publicados por una editorial formal y ya pasaron por varios filtros antes de concursar. Ese fue el criterio que se siguió para hacer este cambio, pero no le quita mérito al premio, finalmente quien lo gana es porque su obra tiene una calidad probada”, dijo a Gossip Iván Carlos, jefe de Programación y Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura.

“Había muy poca respuesta, conseguimos más participación con obra publicada que con obra inédita, la novela histórica es un género literario muy poco socorrido, escaso, no se cuenta con una gran participación”, añadió.

De acuerdo con el funcionario, el cambio no coarta la creatividad del escritor, que ya hizo su trabajo, “se está premiando algo que ya se hizo, no se está convocando para que hagan un trabajo, de hecho una novela histórica no la haces en los tres meses que dura la convocatoria abierta, es prácticamente imposible que un autor escriba una novela histórica exclusivamente para participar en esta convocatoria, es un trabajo de meses, incluso de años, requiere investigación documental, no es nada más sentarse a escribir. Hacerla para obra publicada premia a quienes ya pasaron por ese proceso, es una de las razones y ventajas”, reiteró.

Sobre el cambio de narrativa en general, a novela específicamente, señaló que es difícil encontrar el tema histórico en las otras ramas del género, “generalmente es novela y cuento, Fuentes Mares hizo unos cuentos fantásticos como Las Mil y Una Noches Mexicanas I y II por ejemplo, es mucho más formal, de mucho mayor alcance la novela para desarrollar un tema histórico”, explicó.

La convocatoria cierra el 17 de julio, los resultados se darán a conocer el 23 de septiembre y el premio de 150 mil pesos se entregará en octubre durante la Feria del Libro.

