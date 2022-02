¿Por qué la famosa ardilla de La Era de Hielo ya no es parte de la familia Disney?

Quién no murió de risa con las diversas cintas de “La Era de Hielo”, al ver las aventuras de Scrat, una peculiar ardilla que atraviesa por una serie de conflictos mientras persigue una nuez, mismo personaje que ahora dejó de pertenecer a la familia Disney.

Y es que nadie se imaginó que luego del estreno del filme el 2 de marzo del 2002, la aparición de este aclamado ser generaría un conflicto dentro del estudio que lo creó, al grado que incluso el emporio de las caricaturas perdió los derechos de este personaje.

Pero esta no es la primera vez que la propiedad de la ardilla era reclamara, pues a lo largo de los años diversas personas intentaron hacerse de los derechos de Scrat, aunque fue Ivy Silberstein quien afirmó haberle presentado el personaje a la productora en 1999.

De acuerdo con la artista, el personaje surgió luego de que ella fuera testigo en un parque de un animal que habría surgido de la cruza de una ardilla y una rata, por lo que en 2002 decidió emprender un proceso legal contra Twentieth Century Fox para reclamar los derechos de la que afirma es su obra.

El tiempo pasó y fue en 2019 cuando la compañía de entretenimiento fue adquirida por Disney y pese a que en 2003 un juez determinó que tanto Silberstein como Century Fox eran propietarios iguales de los derechos de la ardilla, la mujer no terminó el conflicto y arrancó una campaña para recuperar la propiedad del peludo personaje.

Fue hasta el pasado 28 de enero de este 2022 que los estudios de animación Blue Sky determinaron que tras dos décadas de batallas legales desistirían en el uso de Scrat en futuras películas, decisión que celebró la mujer.

No #Scrat in #Disney #IceAge 6

Thank You @WaltDisneyCo @abigaildisney for Respecting My Trademarks & Character#Sqrat I Created May 19, 1999. 20 Years Ago March 12, 2002 The First Ice Age Released, it's been a 20 Year Fight! I WON! https://t.co/kqanxC0YkI https://t.co/ptM6UgfqJ7 pic.twitter.com/MHq39xOBex — IVY SUPERSONIC (@IWantJustice) January 28, 2022

“No #Scrat en #Disney #IceAge 6, Gracias @WaltDisneyCo @abigaildisney por respetar mis marcas registradas y mi personaje #Sqrat que creé el 19 de mayo de 1999. Han pasado 20 años desde el 2 de marzo de 2002, lanzamiento de la primera Era de Hielo, ¡ha sido una lucha de 20 años! ¡GANÉ!”, escribió Silberstein en Twitter.

Cabe señalar que Disney se sentó con la artista luego de comprar Twentieth Century Fox en busca de llegar a un acuerdo acerca de los derechos de Scrat, pero Ivy Silberstein no dio su brazo a torcer, por lo que incluso espera que sigan su ejemplo otros escritores y artistas que se enfrentan a grandes compañías.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla