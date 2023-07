Presenta el cantante chihuahuense de country Charles Lozano el tema inédito “Nada me ayuda”

Uno de los géneros musicales que ha estado ganando más popularidad en los últimos años ha sido el country, y en esta ocasión el cantante chihuahuense Charles Lozano dio a conocer su primera composición “Nada me ayuda” junto con el video, el cual fue grabado en la granja “Ok Corral” que se ubica en la entidad, el videoclip ya se encuentra disponible en YouTube.

Carlos Saúl Lozano Bueno, nombre real del artista, comentó que se encuentra contento con este nuevo proyecto que dio a conocer en la cineteca de la presa El Rejón: “Se eligió este lugar porque era un evento privado, tipo VIP, y pues estamos hoy en día con la promoción de esta canción esperando una reacción positiva por parte de la gente, esperando que sea de su agrado”.

Sobre el nacimiento de esta letra indicó: “Creo que como la mayoría de los cantantes, artistas, o autores, se basan en historias personales y yo no fui la excepción,esta composición la escribí hace tiempo, aunque no escribo mucho estoy enfocado actualmente en trabajar en mi primer disco como solista, el cual llevará el mismo nombre Nada me ayuda”.

Uno de los éxitos que ha logrado en su vida es el haber sido telonero en el concierto del cantante Kenny Rogers en Ciudad Juárez, siendo la primera vez en esa ocasión visitaba México el artista.

Es de mencionar que el artista cuenta con una trayectoria de 24 años, en los cuales siempre había interpretado covers y colaboraciones con colegas que gustan de la mismo género musical, ahora con este tema inédito desea abrirse camino en el mundo de la música con melodìas propias, ya que entre sus proyectos futuros está presentarse en Argentina a finales del mes de octubre.

Su talento ha sido requerido para diversos eventos anuales como el Festival Navidad Vaquero, asimismo, dio a conocer que están grabando dos canciones donde se contará con la participación de cuatro vocalistas, entre ellos Luk Vegas, César Cisneros, que pertenecía al proyecto La Tribu; Damián Valenzuela, que está iniciando su carrera y por supuesto Charles Lozano, melodías que se darán a conocer en el presente año.

Sobre la satisfacción que le ha dejado su trabajo indica que ha sido muy gratificante y satisfactoria ya que ha logrado conocer a diversas personalidades de la música tanto americanos como mexicanos, donde ha compartido escenario con algunos de de ellos, finalmente expresó que desea dejar huella en el mundo de la música country.