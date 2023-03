Presentará Aureliano Valenzuela su nuevo álbum “Desde Mazatlán con tololoche”

El chihuahuense Aureliano Valenzuela Acosta dará a conocer su tercer álbum discográfico este próximo 7 de abril en diversas plataformas musicales, producción que grabó en vivo en Mazatlán en colaboración con el grupo EJE, Ángel Guerra, Hugo Ross y Jimmy Márquez, que se titula “Desde Mazatlán con tololoche”, asimismo, los seguidores del artista podrán escuchar géneros como el regional mexicano, enfocado en el campirano.

Al respecto, el cantautor habló sobre su nuevo trabajo para este medio de comunicación informando: “Después de presentar este proyecto musical, que contiene 13 temas, por semana se subirá un videoclip de cada una de las composiciones donde se utilizaron los instrumentos requinto, guitarra y tololoche, esto con el objetivo de tener a los fans cautivos”.

Los inicios de Aureliano en la industria de la música, dice, fue a sus 10 años de edad, cuando sus padres le regalaron su primera guitarra, aunque nació en la capital, se fue a vivir al pueblo de Atascaderos, de Guadalupe y Calvo, donde creció, indica, rodeado de tragedias y violencia que fue lo que lo orilló a escribir lo que sentía y hacer sus primeras composiciones.

Su gusto por componer canciones lo llevó años más tarde a crear melodías para grandes agrupaciones tales como: Grupo Delta, Los Rojos, Los Alameños de la Sierra, entre otros, con quienes también compartió escenario.

Por otra parte, fue en el año 2017 cuando cumplió otros de sus sueños, fundando su disquera llamada Lion Records donde realiza sus propios proyectos y apoya a otras grupos y artistas, su amor al arte llegó a oídos de una de las compañías discográficas más importantes del mundo Universal Music, sin embargo, él decidió seguir con su proyecto para demostrar a sus compañeros artistas locales que le gustan los retos y cumplir sus metas, siendo esta triunfar con su disquera y apoyar al talento local.

Expresó que la primera producción que hizo fue en el año 2015 aproximadamente, donde todos los track fueron de su autoría, para el 2018 llegó su segundo álbum logrando distribuir 10 mil discos en toda la República Mexicana, “tuve mucha aceptación, sobre todo de otros estados, cabe destacar que hoy en día el Grupo La Facultad es quien me acompaña en mis presentaciones.

“Asimismo, con esta producción ‘Desde Mazatlán con tololoche’ me invitaron a presentarme en Guadalupe y Calvo para promover el arte y la cultura, donde estaré participando en diversos eventos; también en Parral, el bisnieto de Francisco Villa me ofreció un espacio para estar presente en los festejos que se le harán al Centauro del Norte, que le llaman Las Cuatro Temporadas, donde con gusto cantaré varios de mis temas, así como corridos del general”, declaró el joven de 25 años.

Debido a una mala experiencia que vivió él y su familia es que decide escribir y cantar, ya que su timidez y el trauma que tuvo por los hechos en su niñez le impedían expresarse como lo deseaba encontrando en la música esa válvula de escape para dar a conocer sus sentimientos libremente, “así me desahogo, saco ese dolor que traigo dentro y es con este arte que sano mis depresiones, transmito con letras mi sentir, donde, posiblemente, algunas personas se identifican conmigo, y que también han pasado por situaciones nada favorables”, señaló.

“Por lo anterior, la música me ha dejado las mejores experiencias de mi vida, a pesar de que tengo mi carrera de Piloto Aviador, pero es este mundo el que me llena, donde he compartido escenario con grupos como Calibre 50, Los Rojos, Duelo, teniendo un recibimiento por los colegas artistas de forma maravillosa”, finalizó Aureliano Valenzuela.

“El que persevera alcanza, por más pequeño que sea tu sueño, tarde o temprano lo alcanzarás, así que no hay que quitar el dedo del renglón”