Presentará Danilo Valle su primer concierto en el Teatro de la Facultad de Artes

El músico chihuahuense Danilo Valle Arvayo, de 14 años, va a presentar su primer concierto en el Teatro de la Facultad de Artes este 18 de marzo, donde el público podrá presenciar diversos géneros, estilos e incluso de época, y lo estarán acompañando arriba del escenario: Demian Moreno en la batería, Andrés Duarte en el bajo, Kevin Loya en la guitarra electro-acústica, Raúl Armendáriz en la guitarra eléctrica, Ricardo Loera en el trombón y Mónica Martínez en el cello; además como cantantes invitadas su hermana menor Silvana Valle y Lya García.

Cabe señalar que el evento lleva por título “Danilo”, nombre del artista, quien está estudiando tercer año de secundaria en la Técnica 61, y quien habló con este medio de comunicación para dar pormenores del evento: “Voy a presentar mi primer concierto con mis canciones favoritas, en las que invité a tocar a algunos amigos músicos, hicimos arreglos que hemos ido ajustando en los ensayos, dando como resultado una versión única de cada una, en lo personal todas me han gustado bastante.

“El público podrá disfrutar de 16 canciones, las cuales tienen un algo muy especial para mí; donde se incluyen a grandes autores como: The Beatles, Beirut, Charlie Puth, Lasso, Humbe, Rex Orange County, El David Aguilar, de igual forma, elegí también temas de dos jóvenes compositores chihuahuenses: Luis Espinoza y Damián Valenzuela”, dijo Danilo.

Aparte de cantar, el adolescente tiene otras facetas artísticas como el ejecutar distintos instrumentos musicales, indicando que inició de pequeño con clases de batería, sin embargo, con el tiempo ha explorado las percusiones en general, el cello, el piano, la guitarra y el bajo.

Sobre el show artístico expresó: “Desde el año pasado tenía la inquietud de compartir mi manera de hacer música, e iba preparando el repertorio en mi cabeza y ensayando en mis tiempos libres, pero fue a principios este año que decidí poner fecha para no seguir aplazando, y desde entonces fue prioridad ensayar diario y planear cada detalle.

Foto: Cortesía | Alicia Arvayo

“Una de las cosas que más me emociona de este evento, es el proceso de preparación al lado de grandes amigos músicos, con quienes compartiré en el escenario, cabe señalar, que ya había realizado otras presentaciones en mi escuela, o en las academias en las que he estudiado, también con una banda de rock en la que toco la batería, pero éste es mi primer concierto donde yo elegí el repertorio, los instrumentos que me gustarían para cada canción, los arreglos, entre otros detalles, la verdad es una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos.

“El objetivo de este concierto es compartir mi gusto por la música, pero hacerlo de la mejor manera posible estudiando las canciones, explorando arreglos y luego ensamblarlos con más músicos; asimismo, me he dado cuenta que no hay muchas oportunidades para que gente de mi edad podamos asistir a escuchar música en vivo, generalmente es para mayores de 18, o en los lugares que se nos permite entrar, no son géneros que escuchamos, entonces se me hizo padre planear un concierto que yo hubiera disfrutado mucho como público.

“En este evento sólo voy a compartir una canción de mi autoría, me gustaría que lo siguiente sea concretar más temas propios y luego ver la posibilidad de otro concierto compartiendo mi propuesta musical, ya que considero que todos tenemos dones artísticos, y una de las satisfacciones más grandes que podría mencionar es haber crecido en una familia que ha potenciado mis intereses.

“Por ejemplo, a mí me gustaban los tambores y percusiones antes de que siquiera pudiera hablar, se dieron cuenta de eso, y me acercaban a donde pudiera verlo de cerca y disfrutarlo, posteriormente vino de regalo la batería y luego las clases, y así con cada una de los instrumentos que he decidido explorar, y no sólo en la música, sino con otras disciplinas que también me apasionan; entonces me considero muy afortunado de poder desarrollarme y ahora tener el privilegio de compartir lo que tanto me gusta hacer”, finalizó Danilo Valle Arvayo.

DATO:

Los boletos para el evento que será a las 7 de la tarde se pueden conseguir al teléfono 6141840404, teniendo un costo de $120 en preventa y en taquilla $150