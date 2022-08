Proclaman el 'Día de Bad Bunny' en Boston, Estados Unidos; conoce la fecha

Bad Bunny es uno de los interpretes del género urbano más influyentes que existen en la actualidad, sus canciones lideran las listas de popularidad en diferentes partes del mundo y ha ganado varios premios, dentro de los que destacan cuatro Grammys Latinos. Hace poco se estrenó la cinta ‘Tren Bala’ en la que tuvo una breve aparición junto a Brad Pitt.

Michelle Wu, alcaldesa de la ciudad de Boston, ubicada en Massachusetts, indicó que el cantante de 28 años ha contribuido a la aceptación de los latinoamericanos en Estados Unidos, además, aseguró que es un gran artista, por eso firmó un documento en el que detalló que en esa población una vez al año se festejará el ‘Día de Bad Bunny’.

La mandataria mostró en redes sociales su apoyo y admiración hacia el exponente de ‘Safaera’, incluso compartió una fotografía con él su cuenta de Twitter. Esto genero cientos de comentarios, la mayoría de ellos positivos, pues los habitantes de esa población señalaron que estaban de acuerdo con la decisión.

¿Cuándo es el día de Bad Bunny en Boston?

La gobernante indicó que, a partir de ahora, cada 18 de agosto se conmemorará el ‘Bad Bunny Day’. Ella comentó que esta elección la tomó porque “la ciudad se enorgullece de honrar a quienes, a través de la dedicación y la excelencia, contribuyen de manera significativa al bienestar de la comunidad latina”.

Wu difundió los papeles de este dictamen en internet, y aprovechó para invitar al ‘Conejo Malo’ a dar un concierto en ese lugar, y le sugirió conocerlo también: “Bienvenido a nuestra hermosa y diversa ciudad ‘San Benito’. Déjame saber si quieres recomendaciones de comida Latina y buena en Boston”.

Más tarde, un usuario la felicitó por la proclamación: “Si nuestra alcaldesa va al concierto de Bad Bunny entonces ella es incuestionablemente la mejor alcaldesa de la historia”. Al poco tiempo, ella le contestó con una imagen en la que aparece posando junto al cantante puertorriqueño.

El post de la representante de la ciudad obtuvo una gran aceptación entre sus gobernados, estas fueron algunas de las opiniones que ella recibió: “Eres un ejemplo glorioso de cómo un alcalde debe liderar con amor y por eso te admiro por completo”, “Y otros se creen superiores por no escuchar a Bad Bunny”, “Dos personas rompiendo barreras, me encanta verlo”.

Por su parte, el reggaetonero se encuentra promocionando su último disco ‘Un verano sin ti’, del cual se desprendieron los éxitos ‘Tití me preguntó’, ‘Me porto bonito’ o ‘Yo no soy celoso’. A finales de este año, se presentará en México para continuar con su serie de espectáculos del 'World’s Hottest Tour'.

