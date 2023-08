Programa de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles capacita a 75 alumnos en materia musical

Con el objetivo de fomentar la música y crear espacios que brinden una cultura de paz, el programa Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles capacitó a 75 niñas, niños y adolescentes en materia musical, mismos que tuvieron participación en el concierto que se realizó el pasado 20 de agosto en el Teatro de los Héroes.

Marcos Montes, maestro de Música del municipio de Madera, manifestó la importancia de fomentar este arte en la niñez y en los jóvenes, ya que permite crear espacios de sana convivencia para ellos.

"Apegar a los niños al mundo del arte es a veces un reto muy grande, pero con constancia poco a poco se vuelve más sencillo, cada día intentamos demostrar el gran impacto positivo de la música y verla como una herramienta para lograr la formación correcta como personas”, comentó.

Asimismo, agradeció a la Secretaría de Cultura de Chihuahua y al municipio de Madera, que es donde él desempeña su labor, por mantener e impulsar programas como éstos, ya que permiten desarrollar el talento local y crear espacios seguros para el arte.

“El poder acercar a los niños y jóvenes al mundo de la música, sin duda es brindarles una oportunidad para permitirles ser mejores ciudadanos", agregó.

Para finalizar, hizo una invitación a las madres, padres o tutores de familia a que estimulen la creatividad de los niños en cualquier ámbito artístico y cultural, pues beneficia al crecimiento personal y permite encontrar una cultura de paz que abone a mantener una adecuada salud mental.

Por otra parte, el alumno de trombón y parte de esta Orquesta en Hidalgo del Parral, Sergio Catalán, agradeció a sus maestros por brindarle la oportunidad de incursionar en el mundo de la música, pues aseguró le ha impactado de forma significativa motivándolo a involucrarse en actividades culturales y volverse más aplicado y responsable.

"Mi vida antes de la música era complicada ya que me costaba trabajo prestarle atención a los detalles. Ahora con la música, me noto más minucioso y atento, por eso agradezco a mis maestros y a la Secretaría de Cultura, porque gracias a la música he recibido un sinfín de beneficios", concluyó.

Actualmente el programa de Agrupaciones Musicales Infantiles y Juveniles atiende a más 300 jóvenes, niñas y niños músicos de once agrupaciones distribuidas en los municipios de Chihuahua, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Camargo, Delicias, Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Madera y Guachochi.