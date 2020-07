Promete Fercho Reyes

Las redes sociales han sido fundamentales para Fercho Reyes en esta situación extraordinaria, pues le han permitido conectarse con sus seguidores y llegar por primera vez a nuevos escuchas con “Te prometo”, que lanzó a mediados de abril.

“La ventaja de platicar día a día y promocionar está siendo una ayuda increíble, nos da la oportunidad de acercarnos aunque estemos lejos y guardados”, comentó a Gossip el cantante leonés.

En tres años, Fercho ha comprendido que la carrera no es de velocidad, sino de resistencia, “he tenido muy buena suerte, he conocido gente muy buena, pero también he encontrado personas malas, que no quieren verte triunfar, que te meten el pie. Y desafortunadamente esto pasa aquí y en China y en cualquier carrera, no nada más en la música”, advirtió.

“No sé qué vaya a pasar mañana, nunca nos imaginamos que una pandemia nos fuera a frenar de esta manera. Debemos tener la mejor disposición porque no sabemos cuándo vaya a acabar, qué vaya a pasar más adelante. Lo único que ruego es que mi música siga llegando a nuevos corazones, que me escuchen y me conozcan”, manifestó.

“Te prometo” es una rola con tintes urbanos, con onda colombiana, grabada en Bogotá, que le dio una nueva entrada a la música comercial.

Este mes Fercho lanzará un nuevo sencillo y no pretende quedarse quieto, ya que planea estrenar otros dos o tres antes que termine el año y, primero Dios, volver en 2021 a lo presencial.

“Poder acercarnos con la gente, tocar, ver, abrazar, no nos queda más que esperar, seguir sacando música y promocionándola en redes”, afirmó, sin descartar algún concierto online.

Fercho promete hacer siempre música con un mensaje, buscando también en los videos acercarse a las personas.

“En mi música van a encontrar un significado a algo que vivieron o están viviendo, o conocen a alguien que le está pasando y esa canción le queda y se la pueden dedicar. En algún momento una de mis letras va a hacer algún ruido, algún movimiento extraño en el corazón, en la panza”.

