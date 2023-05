Promociona agrupación chihuahuense Confianza Norteña su más reciente tema, “Mi cacharrito”

La agrupación originaria de Chihuahua “Confianza Norteña” se encuentra promocionando su más reciente sencillo “Mi cacharrito”, muy a su estilo, melodía que a sólo dos semanas de darla a conocer por las diferentes plataformas musicales en YouTube ya cuenta con cientos de reproducciones y en Facebook 50 mil vistas, la cual es un cover del cantante brasileño Roberto Carlos.

“Este tema surge de un viaje en camión donde escuché la versión de él, fue como una corazonada donde me dije que ese tema lo tenía que grabar, los compañeros no les gustaba, pues no le encontraban sentido a nuestro estilo, sin embargo, poco a poco fue saliendo el tema y le tomaron el gusto”, dijo Marvin Quiroz integrante de este proyecto musical, quien es primera voz y bajo sexto; Juan Carlos González, acordeón y segunda voz; Édgar Gutiérrez, saxofón; Héctor Lozano, bajo eléctrico; y Alan Montes, batería y tercera voz.

Se han presentado en diversos puntos de la ciudad, así como fuera de ella llevando su música norteña-sax y dando entrevistas en diversos medios de comunicación, sobre todo promocionando “Mi caharrito”.

Cabe destacar que a pesar de que tienen algunos meses en el mundo artístico su música no ha pasado desapercibida ya que probablemente estarán participando en junio dentro de la feria de Ciudad Delicias, así como en otros eventos de la capital.

Durante la entrevista con este medio de comunicación se pudo apreciar el compañerismo que reina entre la agrupación, quienes indican que se llevan de maravilla, “es importante tener comunicación entre nosotros, y se puede decir que somos una segunda familia donde cada uno de nosotros somos importantes para que este proyecto artístico ‘Confianza Norteña’ siga proyectándose tanto localmente, a nivel estado y ¿por qué no?, también en todo México.

“El nombre de Confianza Norteña viene precisamente de eso de ‘confianza’, buscando que el cliente tenga esa confianza de que están contratando un grupo profesional y de calidad, y para nosotros dentro de la agrupación sea como un grito de confianza cuando lleguemos a sentir alguna inseguridad dentro del escenario, hago referencia que aun siendo nosotros músicos de años de experiencia y cada quien en lo personal sentimos esa adrenalina al estar enfrente al público, por lo que confianza es si llegamos a tropezar en algún momento, levantarnos y seguir con esa confianza característica de nosotros”, informaron.

Es de mencionar que el líder de la agrupación, Marvin, anteriormente estuvo en diversos grupos norteños y es licenciado en Música, egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónomo de Chihuahua (UACh), y ha realizado los arreglos en algunos temas musicales en el género norteño.

De igual manera indicaron que a la par de estar promocionado el tema están ya con nuevos proyectos para darlos a conocer a finales de año, esto con el objetivo de tener cautivos a sus fans con material fresco.

Si deseas saber más sobre esta agrupación puede seguirlo a través de sus redes sociales en Facebook (Confianza Norteña Oficial), YouTube (Confianza Norteña), Instagram (confianza_nortena).