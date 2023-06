Promociona el artista chihuahuense Tom Blaiker su nuevo tema de música de heavy metal

El chihuahuense Roberto Rodríguez, conocido artísticamente como “Tom Blaiker” es una estrella de la música rock y quien se encuentra promocionando su música enfocándose en el tema “My happy darkness”, la cual compuso en tiempo de pandemia y se encuentra ya disponible en las diferentes redes sociales del compositor como en YouTube, Spotify e iTunes.

Indica que cuenta con tres años de carrera y tiene en su haber dos álbumes “Ride to the other side”, parte 1 y 2, sobre su gusto por este arte señala: “Desde joven he sido muy metalero y rockero, entonces durante el encierro, debido a la contingencia de salud a nivel internacional, compré mi guitarra, empecé a darle, me gustó e inicié a subir mis primeras canciones y siendo mis géneros preferidos el heavy metal y rock.

“Aunque soy al único de la familia que le gusta este tipo de arte, mis padres me indican que siga con mi trayectoria, asimismo, estoy muy influenciado por Iron Maiden, Kiss, Metallica, Scorpions, entre otras bandas más, sin embargo, quiero aclarar que no hago cover, mis composiciones son inéditas y se escucha la guitarra únicamente, mi voz sale como en uno o dos temas brevemente”, expresó.

Los nombres de los temas que sus seguidores pueden encontrar en YouTube están: “The metalaizaer”, “Train to the other side”, “The futurer”, “The retrofuturer”, “To the moon and the other side”, “Interdimencional visitors”, “When the mammoths Grazed”, “In the cold tomb of the king”, “A new metal alloy”, “Pretty Ballons in the sky”, sólo por mencionar algunas de ellas.

Si deseas saber más sobre este guitarrista y compositor síguelo en sus redes sociales estando registrado en YouTube como Roberto Rodríguez y en Facebook e Instagram como Tom Blaiker, donde encontrarás lo más nuevo de su discografía, de igual manera te enterarás sobre sus proyectos que estará llevando próximamente.