Promociona Marcos Castillo su primera composición musical titulada "Ella"

El joven cantautor Marcos Castillo, de 20 años de edad, se encuentra promocionando su primera composición musical que se titula “Ella” la cual ya está disponible en las diferentes plataformas de música, en sus redes sociales y está en el género balada pop con influencias de rock, asimismo, entre su repertorio cuenta con otros temas como “Last in love” y “Mentiroso corazón”, sin embargo, esta nueva producción es de su autoría.

Sobre este trabajo expresó: “La idea me nació por supuesto al ver a una chica, llegué a la casa y de inmediato empecé a vaciar las ideas al papel y me llevó escribirla alrededor de unos 15 minutos, desde luego cuando estaba en las sesiones de grabación iba corrigiendo algunas palabras para que la melodía se escuchara mucho mejor en el proceso de grabación estuve.

Te puede interesar: ¡Más razones para ir a El Paso! Estos grandes artistas se presentarán en marzo

“Gracias a la gente me ha ido muy bien, han recibido la melodía con agrado, pero sí estaba algo nervioso ya que nunca había compuesto, sí tengo otras cosas escritas, ya que a veces me vienen las ideas en la madrugada y me despierto a las 2, 3 o 4 de la mañana para poder escribirla, porque después ya no lo hago, y esta es mi primera canción que doy a conocer”, dijo.

Indicó que dentro de sus proyectos artísticos está hacer el video: “Traigo varios planes y quiero mostrar como lo dice tal cual la canción, ya que para mí es romántica juguetona y eso deseo que se refleje en el videoclip, que seguramente se grabará aquí en la ciudad, en algún parque por elegir.

“Para mí la música lo es todo, no podría vivir sin ella, muchas veces he dicho que soy adicto a Spotify, cualquier tarea que esté realizando ocupo la música para poder desarrollarla, ya sea estudiar, comer, dormir, y es en la forma en que me puedo expresar a través de la música.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“También me gusta mucho tocar la guitarra iniciando a los 14 años con este instrumento, así como el bajo, y fue a los 15 años que empecé a cantar, logrando entrar a diversos concursos de canto logrando salir triunfador en algunos de ellos, entre éstos puedo mencionar Expogan en el 2021, fiestas privadas, también tuve la oportunidad de mostrar mi talento en un auditorio de la universidad de Texas, asimismo, trabajo en un café donde me dan un espacio y poder cantarle al público”, señaló.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Uno de los cantantes que ha influido en mí es Luis Miguel, lo admiro mucho, se me hace un cantante muy completo, ya que abarca muchos géneros; también Alejandro Fernández es muy versátil quien ha dominado el pop, ranchero, balada y más, de igual manera escucho mucho la música de Frank Sinatra

Gossip Con gran éxito, presenta Ricardo O'Farrill su show "Falacia" en el Teatro de la Ciudad

Sobre sus proyectos informó que está grabando otras canciones ya que está conformando un álbum el cual desea dar a conocer a mediados o finales de este año, así que estará dando a conocer próximamente más canciones que estarán incluidas en la producción de este disco, además para el próximo año tiene pensado llevar a cabo algunas colaboraciones para tener siempre cautivos a sus fans, duetos donde posiblemente salga a relucir el género urbano.

Si deseas saber más de este talento local puedes seguirlo en sus redes sociales en YouTube, Instagram, Facebook está registrado como Marcos Castillo Music; en X (Twitter) marcos_0623, y en TikTok como thecowboysinger, donde te enterarás primeramente de sus proyectos artísticos y videos que sube continuamente.

FRASE:

“Me visualizo dentro de los próximos 10 años con varios álbumes grabados, tener colaboraciones con estrellas de talla mundial, y estar presente en los premios Grammy”