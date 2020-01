Publica su segunda novela

En 2019 fue “Adicción. ¿Amor o adicción?, que se vendió tanto físico como digital. Este 2020, Marisol Elías saca a la luz su segunda novela, ahora en formato de ebook titulado “Diarios de Sol”, que se vende a través de Amazon.

“En realidad es la primera que escribí y la segunda que publico, también tiene tintes sicológicos”, dijo Marisol a Gossip.

La historia se centra en Sol, una niña prodigio que toca el chelo, que creció en una casa hogar luego de ser abandonada al nacer, sin embargo las figuras paterna y materna en los personajes que viven ahí.

Como en su anterior publicación, “Diarios de Sol” ofrece conceptos sicológicos, a través del personaje de una profesional en el área que ayuda a la protagonista a enfrentar un sinfín de adversidades, duelos y pérdidas afectivas.

En la historia aparecen otros niños que no recibieron la misma atención y terminaron mal, donde se detecta todo tipo de situaciones emocionales o conductuales que, si no se atienden a tiempo, pueden aflorar en problemas conductuales.

“Por eso la historia es desde niños hasta que crecen y cómo se van desarrollando las diferentes personalidades que vienen desde la infancia, ya que en los primeros años de vida se desarrolla el 95% de la personalidad”, señaló Marisol.

La escritora, graduada en 2007 de la Escuela de Sicología Sigmund Freud, hizo hincapié en que “este mundo ha evolucionado tan de prisa y hoy en día las nuevas generaciones prefieren las nuevas tecnologías. Yo soy todavía a la antigüita, me gustan los libros físicos, pero ahorita se mueve más digital, es una realidad. He visto cómo la gente ya no colecciona libros, nada más los lee. Con Adicción publicé en físico y digital y vi la gran diferencia. Lo interesante es que en Amazon está en digital, pero también si alguien lo desea, se imprime sobre pedido”, explicó.

Marisol ya tiene preparado su próximo trabajo literario, que será una trilogía titulada “Ángela”.

“Hice como un tipo Marvel, pero en México, de personajes heroicos. Se sale totalmente de lo que he escrito anteriormente, pero para honrar nuestra cultura pongo los diferentes puntos donde se considera que hay vida extraterrestres, como las pirámides que hay muchas mitologías y las meto en una novela con personajes místicos, divididos en tres épocas, desde los aztecas, pasando por los 1800, hasta la actualidad. Es una historia que nació en mi infancia, ahora la retomé, le di vida y amplié los personajes”, adelantó.

