¿Queeé? ¿La boda de Betty, la fea y Don Armando sí fue real?

A pesar de que la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ tiene más de 20 años que terminó, sigue siendo la favorita de muchos, sin importar edades, género, ni condiciones sociales; esta novela llegó a tocar el corazón de todos. Conforme pasa el tiempo, los actores nos van regalando algunos detalles y secretos de lo que se vivía durante las grabaciones.

Al inicio de la telenovela Don Armando tiene una relación sentimental con Betty solamente para que su empresa no se vaya a la quiebra y no perder el patrimonio de su familia, sin embargo, conforme se desarrolla la trama, Don Armando se enamora perdidamente de ella y se desencadena un sin fin de idas y venidas en su romance.

Aunque al final, para alegría de muchos (no todos, porque algunos querían un final diferente) la pareja termina uniendo sus vidas en una ceremonia religiosa donde se juran amor eterno.

Hay muchos fans de la serie que saben demasiado sobre la trama y los actores, sin embargo, muy pocos saben que la boda entre Betty y Don Armando pudo ser real, o al menos para el padre que ofició la misa, sí lo fue.

¿Betty, la fea y Don Armando se casaron en verdad?

Aunque suene raro, los protagonistas de la telenovela, Ana María Orozco y Jorge Abello, podrían llevar todo este tiempo casados sin siquiera saberlo.

Gracias a su enorme éxito, la telenovela consiguió tener en su espacio a algunos personajes importantes, entre ellos el sacerdote Alberto Linero, que fue quien ofició la misa entre Betty y Don Armando; sin embargo el padre Alberto, durante varias entrevistas, ha confesado que durante la ceremonia, él no estaba actuando.

El sacerdote Alberto Linero declaró que en las grabaciones de la exitosa telenovela, él realizó la misa normal de unión en matrimonio, evitó que existiera la simulación, pues al caer en un acto de simulación podría caer en penalizaciones por parte del Vaticano.

Hasta el momento los actores no han hecho declaraciones al respecto y de hecho cada uno tiene sus familias e incluso hijos. Pero entonces, ¿los personajes sí se casaron en realidad? la verdad es que no, el sacerdote ha comentado en entrevistas que la unión no fue oficial y que los actores no llevan casados este tiempo; además de todo, desde hace algún tiempo, el sacerdote se retiró de la iglesia y la religión.