¿Quién es el chihuahuense que cantó en la presentación de María José en Santa Rita?

Sin duda para los chihuahuenses uno de los mejores shows que han disfrutado hasta este momento ha sido el de María José, así lo demuestran las redes sociales con todos los comentarios positivos que han escrito sus seguidores, la cual logró convocar a miles de chihuahuenses en su concierto que llevó a cabo este pasado domingo en el Teatro del Pueblo y subió a algunos de sus fans para cantar a su lado, entre ellos Raúl Macías, pero ¿quién este joven que tuvo la suerte de cantar al lado de esta estrella internacional?, aquí te informamos un poco sobre este chico.

“Traté de ver la manera de que volteara a verme y me diera la oportunidad de cantar a su lado, por lo cual me llevé una cartulina donde escribí ¿Dueto, soy Raúl?, a medio concierto decide subir algunas personas, donde se tomaron fotos y a otros les dio autógrafos, tres personas queríamos cantar con ella y nos puso a cantar a los tres, a una la bajó y sólo quedamos dos chicos, convivió con nosotros en el escenario mientras interpretábamos el tema ‘Ya no me acuerdo más de ti y claro que me tomé fotos con ella para el recuerdo y video”, indicó Raúl Macías.

Foto: Cortesía | Raúl Macías

El joven chihuahuense no es un principiante en este mundo de la música, ya que en el 2019 entró a La Voz México con la canción “Melodía desencadenada”, siendo los coach en esa edición: Ricardo Montaner, Belinda, Lupillo Rivera, siendo su coach Yahir, con quien se tenía programado cantara junto a él ahora que se presentó también en el Teatro del Pueblo, sin embargo, por motivos laborales artísticos de Raúl, no pudo asistir, asimismo, expresó que Yahir le dijo que estaba sorprendido con las personas de Chihuahua ya que se apoyaban mucho entre ellos.

El cantante terminó su carrera en Sicología y labora en la Secretaría de Cohesión Social y Participación Ciudadana donde trabaja por lo jóvenes en su salud mental con la conferencia que imparte que se llama “No sólo es vivir, es sentirse vivo”, la cual ya la presentó en Chihuahua, y en el Conalep y la UACh de Parral, donde se habla de la importancia de detectar la depresión para recibir atención especializada, y la cual seguirá impartiendo en los diferentes municipios del Estado Grande.

Foto: Cortesía | Raúl Macías

DATO:

El joven ha convivido con otras estrellas como Carlos Estrada, con los integrantes de Ventaneando, así como del programa Enamorándonos, entre otros más

Foto: Cortesía | Raúl Macías

Redes sociales

https://www.facebook.com/RaulMaciascuu/

https://www.tiktok.com/@raulmacias1





