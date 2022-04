¿Quién es Gussy Lau? El presunto novio de Ángela Aguilar que le lleva 15 años 

El día de hoy la cantante Ángela Aguilar decidió sacar un comunicado en su instagram donde decía que su privacidad había sido invadida y que se sentía violentada por unas fotos que habían estado circulando que podrían perjudicar su carrera, pero ¿a qué fotos se refería? y ¿de quién hablaba cuando dijo que confió en quien no debía? acá te contamos todo.

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, apenas tiene 18 años y a su corta edad se ha convertido en una de las máximas exponentes de la música ranchera; sin embargo, desde hace algunos días su nuevo noviazgo ha dado mucho de qué hablar, pues la joven empezó a salir con el compositor René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, quien es 15 años mayor que Angela.

¿Quién es Gussy Lau?

El supuesto novio de la más pequeña de la Dinastía Aguilar, es un compositor originario de Culiacán, Sinaloa quien cuenta con dos Latin Grammy y otros premios Billboard y de Spotify. El nombre completo de este compositor es René Humberto Lau Ibarra

La madre del compositor es de origen mexicano y su padre es coreano. Actualmente Gussy Lau tiene 33 años, sin embargo en junio cumplirá los 34 años.

Gussy Lau ha escrito canciones que han sido grandes éxitos para diferentes artistas como: Julión Álvarez, Christian Nodal, Banda Los Recoditos, La Arrolladora Banda El Limón, Calibre 50 y Gerardo Ortíz

Según la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), René Lara (Gussy Lau) ha realizado aproximadamente 65 obras musicales que han sido hits

El compositor entró a trabajar al equipo de Pepe Aguilar durante el 2021 y fue ahí donde conoció a la bella Angela Aguilar, de hecho, Gussy ha escrito algunas canciones para los miembros de la Dinastía.

Según palabras del compositor Gussy Lau, él y Ángela llevaban poco saliendo, por lo que se cree que su romance pudo empezar desde inicios de año.

De hecho en una entrevista, algunas semanas antes de que salieran a la luz las fotografías, Ángela comentó que uno de sus pretendientes le había enviado un arreglo de mil 500 rosas a su hotel; sin embargo, no dio a conocer más detalles y al ser cuestionada sobre el nombre del hombre misterioso ella comentó “Yo no puedo decir nada, absolutamente nada, me matan”, dejando ver que podría ser algo prohibido o no muy bien visto por personas externas a la relación.

Hace poco salieron unas fotografías que se viralizaron donde Angela y Gussy salen abrazados y casi besándose; posan juntos de una manera muy romántica. De hecho, el compositor declaró que esas fotos fueron resultado de algunas capturas de pantalla que alguien tomó cuando él subió esas fotos a su instagram en la sección de close friends

Aunque la famosa artista siempre ha tratado de mantener su vida privada en secreto, fue el joven quien (a pesar de que Angela no dio su autorización) confirmó que están saliendo y esto generó muchas reacciones entre los fans de ambos

Según Gussy Lau, la relación entre ambos es aprobada por los padres de Ángela Aguilar, sin embargo, fuentes cercanas a los Aguilar comentaron que la relación entre ambos fue un abuso de confianza y que él se aprovechó de la joven por su corta edad

A pesar de que Ángela ya se pronunció en contra de las fotografías filtradas de ellos dos juntos, sus padres no han lanzado ningún tipo de comunicado

¿Tú qué opinas del romance entre Gussy Lau y Ángela?