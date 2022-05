Ramón Campos produce telenovela bilingüe Now and then

El productor español Ramón Campos confiesa que creció viendo melodramas muy exitosos en su país, como Los ricos también lloran o Cristal. Sin embargo, notó algo peculiar. Ninguno de los espectadores admitía que era fan de esos contenidos.

Por ello que, al comenzar a generar sus propios proyectos, tenía un sólo objetivo: lograr con sus series el éxito de las telenovelas y que los espectadores pudieran presumir al respecto.

Así surgió Now and then, producto bilingüe protagonizado por Manolo Cardona, Marina de Tavira, Rosie Pérez, José María Yazpik, Maribel Verdú, Soledad Villamil y Željko Ivanek que estrena el 20 de mayo por Apple Tv+

“Como creadores estamos influenciados por los productos que vimos desde niños, yo veía series colombianas y mexicanas que llegaban a España, mezcla eso con el cine de Estados Unidos y con nuevos proyectos y ahí tenemos un nuevo producto”, afirmó Campos en entrevista.

“Cuando funcionó Gran Hotel (una de sus producciones más exitosas de 2011), nos pusimos una especie de reto de hacer que los espectadores se sintieran orgullosos de ver una telenovela, que lo presuman, esa es nuestra pequeña aportación a la narrativa latina”, agregó.

Now and then se desarrolla en Miami, Florida; de acuerdo con Campos, junto a la productora Gema R. Neira y el director Gideon Raff, acordaron que querían plasmar en esta serie la ciudad lo más cercano a la realidad. De hecho, la locación fue seleccionada debido a la multiculturalidad del elenco, mismo que se refleja en la trama.

“Tenemos que seguir creando puentes, ya se acabó el momento de justificar por qué en una película o serie hay un mexicano, un argentino, un español, eso no sucede aquí, creo que podemos formar parte de los proyectos sin justificar la diferencia de orígenes, debemos de aprovechar este castellano que nos une a todos y tener nexos, estar en el cine mexicano, peruano, colombiano, en cualquiera”, expresa la actriz Maribel Verdú.

La serie aborda la historia del reencuentro de seis amigos que viven una experiencia traumática por la muerte de uno de ellos luego de un fin de semana de celebración y 20 años después uno a uno de los cinco restantes pagará por los errores que cometieron.

“La historia va de un tiempo a otro, de 2000 a 2020, siempre encuentras información nueva a través de mi personaje que es el detective”, asegura Željko Ivanek.

“También se busca mandar mensajes positivos como el valor del perdón, por ejemplo, o que todos tomamos decisiones que tienen consecuencias y para mí es algo muy humano tanto el cómo las vivimos, cómo las afrontamos y siempre está la opción de regresar y hacer las cosas bien”, agrega.

Esos saltos de tiempo en la trama representaron un reto para los protagonistas, sobre todo porque trabajaron en paralelo con actores que representaban sus versiones jóvenes.

“Eso es algo que nunca nos había pasado, el ser dos en una, en mi caso, el reto fue meterla en mi vida y hacer prácticamente todo con ella para que hubiera una simbiosis real y que fuéramos dos en una porque no nos conocíamos. Intentaba meterla en mis fiestas, mis comidas, mis cenas, citas con amigos, yo creo que hizo ella un trabajo maravilloso”, apunta Verdú.

Dos chicas que, pese al paso de los años no han podido superar el pasado son Sofía (Verdú) y Daniela (Soledad Villamil), en ellas, a diferencia de los otros involucrados, mantienen vivo el recuerdo del trauma que vivieron.

“Eso es lo que las une, esa complicidad, de lo que hicieron y lo que no pueden olvidar”, contó Villamil.

Por otro lado, está el personaje de Ana (Marina Tavira) que a pesar de proyectar a una mujer fuerte, que sabe bien hacia dónde conducirse, en la vida íntima es todo lo contrario.

“Me parece que es una mujer empoderada y de convicciones de alguna manera inquebrantables, pero también es alguien que no ha sido capaz de, hasta ese momento de su vida, realizarse de una manera personal, esa fortaleza se pone en duda y eso la hace interesante, compleja y que no sólo da una cara”, contó la actriz nominada al Oscar.

Finalmente y según el productor, el trazo de cada uno de los personajes surgió del análisis de los creadores sobre sus metas cumplidas y aquellas que no alcanzaron.

“Queríamos hablar sobre los sueños, cómo cuando tienes 20 años sueñas con algo y cuando tienes más de 40 miras atrás y analizas cuáles de esos sueños se cumplieron, cuáles no se cumplirán jamás y cuáles eran importantes; a partir de ahí fue sencillo empezar a gestar cada uno de los personajes”.