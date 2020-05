Recomienda Charlie su música favorita

En estos momentos que hay que quedarse en casa se antoja escuchar buena música, por eso el productor creativo y cantautor chihuahuense Charlie Castillo recomienda tres de sus temas favoritos, para deleitar tus oídos.

“Cómo me Duele Perderte de Gloria Estefan y Bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra, son artistas que admiro mucho y que han puesto a los latinos muy, muy en alto. Hay muchas canciones suyas que me gustan, pero esas en especial me encantan”, dijo a Gossip.

También le gusta el estilo que manejan Jenny and The Mexicats y sus temas, como “Sin tus estrellas”.

Charlie Castillo es un músico y cantante de abolengo, desde pequeño ha sido parte de grupos musicales locales e internacionales de diferentes estilos, desempeñándose principalmente en el género regional mexicano, que le apasiona y en el que ha cosechado grandes logros.

En su trayectoria como compositor, temas como “Mi amante”, “Nada es mejor”, “Navidad, Navidad”, entre otros, se han escuchado en diferentes rincones de México y Estados Unidos, en las voces de Eddy Barreno, Los Elegidos de Durango, Tony Meléndez Jr., Los Reyes del Pasito Satevó, Los Reyes y su Norteño Banda y Conjunto Satevó.

