¡Celebran 30 años de trayectoria! Regresa a Chihuahua Conjunto Azabache

La agrupación Conjunto Azabache vuelve a su tierra, Chihuahua capital, este 27 de julio, para presentar algunos conciertos, donde interpretará lo mejor de su discografía que ha formado a lo largo de 30 años, siendo el género que los identifica norteño sax, el cual han plasmado en sus 27 producciones discográficas, de igual manera, expresaron que será este 28 del presente mes que lanzarán el tema “Fue tampoco tu cariño”.

Los integrantes de este proyecto musical son: Raúl Tapia, quien está a cargo de la batería, Eduardo Robles, demostrará a los presentes su dominio en el acordeón, Rafael Mireles hará lo propio con el saxofón, Alejandro Medrano tocará el bajo sexto, Carlos Portillo el bajo eléctrico, y Jonathan Delgado es el vocalista, todos originarios de Chihuahua.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Sobre su regreso a su ciudad de origen expresaron: “Estamos muy contentos de volver a nuestra tierra a traer nuestra música, es un compromiso muy grande para nosotros el dejarles un buen sabor de boca, tenemos muchísimo material listo para presentarlo a nuestro público y queremos sorprenderlos”.

“Contamos con 27 álbumes y alrededor de 30 sencillos en los cuales destacan canciones como: ‘Quiéreme como te quiero’, ‘De ti me enamoré’, ‘La mejor historia’, ‘Tus ojos mexicanos lindos’ y un sinfín de melodías hechas con todo el cariño para nuestra audiencia.

“Por otro lado, quiero aclarar que no fue tanto habernos retirado de los escenarios de Chihuahua, la mayor parte del tiempo trabajamos en Estados Unidos y no se había presentado la oportunidad de presentarnos en nuestra tierra natal, ahora que se dio, no dudamos ni un segundo en aprovechar y estamos muy emocionados.

“Vienen algunas colaboraciones mucho muy padres, en las cuales está plasmado el sello inigualable del norteño romántico, de igual manera ya hemos hecho duetos con Los Rieleros del Norte, Luis Sánchez y su Corazón Norteño entre otros amigos de la música norteña.

“Este proyecto se fundó en Chihuahua capital por el señor Raúl Ronquillo en noviembre de 1994, y el nombre de Conjunto Azabache nace debido a que ya había otras agrupaciones que llevaban en su nombre El del Norte, como eran Los Huracanes del Norte, Los Rieleros del Norte, Los Tigres del Norte, entre otras más, por lo cual le apostamos llamarnos así.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Consideramos que es un título fuerte e innovador y se ha estado plasmando en cada trabajo musical que llevamos a cabo, se escucha con mucha presencia, y la primera grabación del Conjunto Azabache que hizo se titula ‘La prieta linda’, es un tema que hoy en día nuestros fans siguen coreando en cada show que ofrecemos, por lo cual nos deja un gran orgullo”, expresaron.

Si tu gusto es este ritmo musical puedes seguirlos en sus redes sociales donde los encontrarás tanto en Facebook, Instagram y la plataforma de YouTube con su nombre artístico.