¡Regresa con su irresistible ritmo! Hoy se presenta Carlos Rivera en en el Palenque

Uno de los artistas preferidos del público mexicano, sobre todo de las damas, es Carlos Rivera, quien ya se ha presentado en otras ocasiones en el Estado Grande, una de ellas es precisamente en esta Feria Santa Rita del año pasado, en el mismo escenario que dará su concierto de hoy, el Palenque.

El ganador de múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria viene nuevamente a poner ambiente con su estilo, donde predomina la música rítmica y mueve su cuerpo al son de la melodía, provocando gritos de las mujeres presentes y probablemente esta vez no será la excepción.

Su carisma ha hecho que se le apode “el Chayanne mexicano” y quien también ha sido tendencia en los últimos meses debido a la noticia de que muy pronto será papá al lado de su pareja Cynthia Rodríguez.

Así que no si no has comprado tus boletos, apúrate hacerlo, ya que sólo quedan disponibles para el área Platino que tienen un costo, según información que aparece en Don Boletón, de $3,330.00.

Por otro lado, el grupo pop Reik, integrado por “Bibi” Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, quien ha pisado tierra norteña en años pasados como en el 2019 para el encendido del árbol navideño en la plaza Del Ángel, y en ese mismo año dio un concierto en El Palomar, ahora vienen nuevamente, pero a la fiesta más grande del norte de México, la Feria Santa Rita, para cantarles a su público de Chihuahua temas como: “Noviembre sin ti”, “Yo quisiera”, “Te fuiste de aquí”, “Duele”, entre otras más.

A lo largo de su carrera ha hecho colaboraciones con artistas como María Becerra quienes tienen la melodía “Los tragos”, con Maluma “Amigos con derechos”; asimismo, hicieron dueto con Sebastián Yatra con “Un año”; con Matisse “Eres tú”, entre otros más.

Foto: Facebook | Reik

Si no te sabes los temas de este trío, búscalo en redes sociales y plataformas musicales para que te des una idea de lo que vas a disfrutar en el Teatro del Pueblo con estos jóvenes artistas: Jesús Navarro (voz principal y piano), Julio Ramírez (guitarra y bajo) y Gilberto “Bibi” Marín (guitarra y batería).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

CARTELERA DE HOY

Teatro del Pueblo: Reik

Inicio: 7 de la tarde

Capacidad para 25 mil personas.

Palenque: Carlos Rivera

Inicio: 10 de la noche

Capacidad 4,500 asientos enumerados.

*Horario de Teatro del Pueblo indicado por organizadores de Santa Rita

*Horario de Palenque indicado por plataforma Don Boletón

Información adicional

Feria Santa Rita: del 18 de mayo al 4 de junio

Horario: Abre sus puertas a las 4 de la tarde de jueves a domingo.

Lunes, martes y miércoles abre a las 5 de la tarde.

Más eventos: sábados y domingos

Rodeo

Horario: 10:00 hasta las 23:00