Regresa Eduardo Fierro “El Tenorio” con su nuevo tema "Ando dolido"

El cantautor Eduardo Fierro “El Tenorio”, quien cuenta con siete años de trayectoria en el mundo musical los cuales ha combinado como solista y un grupo versátil, informó que en abril dará a conocer su nueva canción que se titula “Ando dolido”, la cual está inspirada en una experiencia personal, tema que tendrá su videoclip siendo su producción en diversas localidades de Chihuahua como el Hotel Hampton Inn y en Sinatra Canta Bar.

En entrevista para este medio de comunicación el chihuahuense habló sobre su carrera artística, proyectos y cómo fue que se inspiró para la composición de la melodía que subirá en sus diferentes plataformas digitales: “Esta canción la hice en un momento difícil, después de terminar una relación, una noche estaba en mi cuarto con algo de ansiedad, abrí una botella de vino, busqué un beat y empecé a escribir la letra con todo lo que sentía en ese momento por esa razón lleva el nombre “Ando dolido” porque el dolor que sentía me motivó a escribirla, por lo cual está basada en el verdadero dolor que una persona siente cuando ocurre una ruptura amorosa, cuando en verdad te enamoras y aunque lo intentas de todas las maneras posibles no logras el objetivo de permanecer con esa persona o esa persona te dice adiós repentinamente”, expresó “El Tenorio”.

Sobre el lanzamiento de esta producción dio a conocer que debido a las fechas programadas con el grupo en el que canta, no hay un día específico de señalar, sólo que será el mes próximo, pero que estará informando sobre los próximos eventos que llevará a cabo en diversos centros de espectáculos para promocionar su composición.

¿Quién es Eduardo Fierro "El tenorio"?

Asimismo, sobre sus siete años de trabajo en este arte indicó: “Me siento satisfecho con mi trayectoria como cantante, he pisado escenarios que nunca imaginé estar, he conocido gente muy talentosa e incluso la música me ha dejado muy buenos amigos; siempre lucho por mis sueños, nunca me he dado por vencido, soy muy terco para conseguir lo que me propongo, pero también soy una persona agradecida y selectiva con la gente a su alrededor.

“Por otro lado, ‘Tenorio’ significa seductor y mujeriego, tenorio quiere decir un hombre que fue así, que aprendió de sus errores y que aunque ya no sea eso las experiencias vividas lo hicieron ser un Tenorio en el pasado, yo creo firmemente que todos los hombres o la mayoría tenemos o tuvimos un Tenorio adentro, la diferencia es que unos lo son sin esconderlo y otros los esconden. Tenorio es no avergonzarte de tu pasado, es la representación de lo que fuiste, eres o serás y la experiencia que te deja todo lo vivido”, declaró.

Foto: Cortesía Eduardo Fierro | El Heraldo de Chihuahua

También manifestó que ha realizado colaboraciones con algunos amigos, “el más reciente fue con Mario Ceni con nuestra canción “Dopamina”, disponible en todas las plataformas digitales, hay planes para hacer colaboraciones con otros tres cantantes locales que son buenas amistades”.

Sobre el porqué decidió ser cantante confesó: “Es una forma de poder expresar mis sentimientos, para mí la mejor manera de manifestar lo que uno siente es plasmarlo en papel y meterte al estudio a grabarlo para después compartirlo con toda la gente, además el sentimiento que se tiene cuando estás en el escenario con personas cantando y bailando no tiene precio, es algo que en verdad amo y disfruto hacer. Aparte de la música soy empleado en Tránsito, en el departamento de licencias de conducir del estado, además como lo mencioné antes soy vocalista de un grupo versátil.

“Para finalizar quiero agradecer a todos mis seguidores por apoyar mi música a lo largo de los años en los diferentes géneros que he cantado, por su interés en mi proyecto y por siempre estar al pendiente, échenle ganas a la vida y nunca se rindan hasta que consigan lo que quieren, les mando un saludo muy afectuoso y un abrazo a todos. El Tenorio está de vuelta”.

Si deseas saber más sobre este cantante chihuahuense síguelo en sus redes sociales: Facebook: Eduardo Fierro, Facebook personal: Eduardo Fierro Hinojos; Instagram: eduardofierroh; y en YouTube está registrado como Eduardo Fierro.

Frase:

“Me gustaría salir de fiesta con Maluma, se ve que la pasa bien y es uno de mis grandes ídolos en la industria; y de mujeres serían Katy Perry o María León”