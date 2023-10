Remik González apadrina el debut de Sirhena en la escena del rap

El repertorio del rapero mexicano Remik González se ha ampliado con una nueva canción, grabada a dueto con la debutante en el género Sirhena. “Ese culo” es el nuevo sencillo que retrata el ambiente de los antros y vida nocturna de Tijuana, ciudad de donde Remik es originario y también donde ambos intérpretes del tema se conocieron.

“Fue imprevisto, yo estaba escribiendo ese tema sin saber que se iba a hacer la colaboración. Ya tenía la letra, la estaba armando”, explica el rapero, relatando que Sirhena quiso terminarla y animarse a grabarla después de que él la invitara por años a empezar su trayectoria.

“Me siento bien, contenta. Al principio estaba muy nerviosa de qué iban a decir (el público), si les va a gustar. Todo ese proceso sí lo pensaba, pero ya que todos me dieron el apoyo, mis amigos, mi familia, amigas. La sacamos y me gustó mucho”, explicó Sirhena esposa de Remik, quien agregó “la veo más animada, con ganas de hacer la siguiente”. “Para mí es lo máximo, me encanta mucho Tijuana, quisiera vivir allí”, añadió la rapera.

“Ese culo” es un tema que refleja lo que Remik González ha abordado a lo largo de su carrera, la vida en las calles. “Representa todo lo que son los table dance, lo que es Tijuana, lo que soy yo. Si la gente tiene curiosidad de qué es lo que hay allí y de ver cómo somos como pareja, vayan a verlo”, dijo, aceptando que la censura será algo con lo que este tema tendrá que lidiar.

“Si cambiamos la palabra por “booty” o “cuerpo”, aún con el mismo ritmo, pierde la esencia de lo que es. A veces la banda se asusta, pero es el reflejo de lo que se vive en la realidad. A la mayoría de la raza, principalmente a la joven, le gusta porque así se expresan, por más bien educados que sean, con sus compas se les sale lo mal hablado”, justificó.

Remik González es uno de los cantantes que en la actualidad dominan la escena del rap en español, nació y creció en la ciudad fronteriza, en la que tuvo sus primeros acercamientos con el género de las rimas. Actualmente tiene once años de trayectoria, en los que ha hecho temas como “Odio el drama”, “Desvielados”, “Mañanero” y “Sabadrugs”.

Por otra parte, resaltó que este estilo musical ha ido creciendo en México y que por décadas siempre tuvo exponentes propios a pesar de las influencias estadounidenses que pudo notar en su estancia en Baja California.





“Siempre ha habido una versión mexicana del rap. En Tijuana sí se empapaba la gente de las emisoras de California, pero México ya tenía cosas underground. Ahorita han pasado muchas cosas buenas y malas que hicieron que el movimiento se una y que vaya para arriba. Va a ser un género muy fuerte junto con el regional, a nivel mundial”, comentó.

En los planes de ambos está seguir lanzando canciones, aunque no hay fechas para estrenarlos. “No podemos decir una fecha, no porque no tengamos inspiración. Lo que quiero es que no vaya a prisa, uno ya tiene 11 años en esto. Ella apenas está acostumbrándose a escucharse, salir cantando, oír las opiniones. Simplemente es cuestión de que se acostumbre y le va a ir muy bien en su carrera”, concluyó.