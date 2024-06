Remmy Valenzuela y Xavi se presentarán en la Feria Expo Delicias

Si lograste ir a Ciudad Juárez para disfrutar del concierto de Christian Nodal, ahora, si así lo deseas, puedes preparar la maleta para viajar ahora a Delicias donde estarán Remmy Valenzuela el día 26 de julio; y Xavi el día 20, quienes forman parte de la cartelera de artistas de la Feria Expo Delicias que se desarrollará del 12 al 28 del siguiente mes.

REMMY VALENZUELA

El originario de Guasave, Sinaloa, su voz ronca lo ha llevado más allá de las fronteras, quien es muy versátil y su instrumento predilecto es la batería, toca piano, guitarra y acordeón, y quien se ha ganado el apodo de “el Príncipe del Acordeón”, siendo hoy en día una gran propuesta de la nueva generación de la música regional mexicana.

Su música ha llegado a grandes escenarios en México y Estados Unidos, como el Auditorio Telmex en Guadalajara, con lleno total por 4 años consecutivos, la Monumental Plaza de Toros, la plaza más grande de todo Latinoamérica, situada en Tijuana, en el Nokia Theater en Los Ángeles y dos presentaciones en menos de un año en el “Coloso de Reforma” (Auditorio Nacional) uno de los recintos más importantes en este país.

El cantante y compositor ha encabezado las listas de éxitos y cautivado al público con sus inteligentes grabaciones y su impresionante espectáculo. La complejidad de sus arreglos, denotados por firmas temporales cambiantes, virtuosos acordeones y liderados por su voz tenor festiva y ligeramente reticente, han demostrado ser una combinación irresistible en la radio y lo han convertido en un abanderado de corridos y bandas alternativas.

Comenzó su carrera como baterista, pero cambió al acordeón a la edad de 13 años y sus primeros éxitos fueron los narcocorridos, pero comenzó a ganar mayor popularidad con canciones románticas como “Te tocó perder”, firmando contrato con Fonovisa Records y en 2015, lanzó su álbum “Mi princesa”, del cual la canción “¿Por qué me ilusionaste?” logró ser incluida en la lista “Best Songs of 2015” por Ben Ratliff de The New York Times.

XAVI

“La Diabla”, “Corazón de piedra”, “Ya te superé”, “Sin pagar renta”, “Ojitos de miel”, “Amigos con derechos”, entre otros más son los temas que integran la discografía del cantante de música regional mexicana y corridos tumbados del mexicoestadounidense Xavi, quien a su corta edad ya prueba las mieles del éxito, fama y fortuna.

En su canal de YouTube tiene más de 100 videos y tiene 4.33 millones de suscriptores quienes han visto sus videos nada más mil millones 778 mil veces, eso demuestra el poder e influencia que tiene su talento y en cada concierto que llega a dar, por lo general termina con boletaje agotado, ya que las nuevas generaciones son sus principales fans.

Entre sus logros que ha tenido a lo largo de su carrera se puede mencionar que en agosto del 2023 dio a conocer su tema "La víctima" que se convirtió en su más grande éxito hasta entonces, y un punto importante en su carrera, ya que el sencillo tuvo un aumento en popularidad a través de la red social TikTok; de igual manera en diciembre de 2023, la canción finalmente debutó en el puesto 24 en el listado de Hot Latin Songs de Billboard, y luego alcanzó el top 10.

Es de mencionar que también el artista estará en Ciudad Juárez este 15 de junio próximo, por lo cual si no puedes ir a la línea fronteriza, está la opción de ir a Delicias.