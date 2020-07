Respalda Eká Nawéame proyecto musical

En la categoría de Música del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes Eká Nawéame uno de los proyectos aprobados es el taller a distancia “Creación sonora con medios electrónicos”.

“Es un proyecto a distancia, no se centra en músicos, incluso se abre a otras áreas como alguna ingeniería, el chiste es tratar de hacer un programa en función de las necesidades de cada uno”, explicó a Gossip Mauricio Valdés, responsable del proyecto.

La idea es llegar a gente que no tiene herramientas, un músico de conservatorio que no ha tenido una formación con tecnología, que toca el violín pero no sabe cómo grabar un demo.

“El taller cubrirá desde cómo empezar a grabar sonidos en la computadora hasta hacer instalaciones sonoras de diferentes géneros. Quiero ofrecer en estos tutoriales el tipo de herramientas que uso para mi trabajo. Luego son clases individuales con todos los participantes, uno a uno, orientando los proyectos, una vez vistos los tutoriales ellos tendrán dudas o necesidades particulares a las que van a dirigir su proyecto. Todo es en línea y cada uno deberá terminar una pieza como parte del proyecto”, dijo.

Por otro lado, consideró muy importante este tipo de iniciativas e intentos de buscar nuevas maneras de financiar proyectos culturales. Obviamente hay cosas que depurar, cosas que no salieron bien y que se tienen que establecer para las siguientes convocatorias, pero estoy convencido que la inclusión de la iniciativa privada tiene un efecto positivo, sobre todo en México”, concluyó.

