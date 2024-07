Revela el multifacético Javo García sus proyectos artísticos

El chihuahuense Javo García se encuentra en el mundo del espectáculo y quien ejerce varias facetas artísticas entre ellas es cantante, vocal coach, jurado, organizador de concursos de canto, locutor de Magia Digital 93.3 FM también tuvo la oportunidad de participar en un programa en TV Azteca a nivel nacional en el 2020 que se llamaba “Te la juegas” y ganó el premio máximo de un millón de pesos, y quien habló con este medio de comunicación sobre su trayectoria y proyectos artísticos.

“Como cantante tengo desde 1999 que me dedico a este arte, por lo cual ya este año cumplo 25 años de carrera, y como locutor ejerzo desde el 2001, en cuestión de música me gusta mucho interpretar varios géneros, soy versátil, me gusta mucho la balada, pero estoy más enfocado en la ranchera, mis inicios en cuestión de la cantada fueron en Ciudad Juárez, cuando mi abuelo contrataba un tecladista o mariachi para celebrar el 10 de mayo en la familia.

“En una de esas reuniones pidieron que cantara, en ese entonces tenía aproximadamente 14 años, y me acoplé con tecladista y se dio una buena mancuerna, y mi familia se quedó sorprendida al igual que yo, esto pasó aquí en Chihuahua, después en Juárez, en un centro de espectáculo estaba con un amigo conversando y le dije que yo cantaba, sin imaginar que detrás de nosotros estaba la dueña del lugar quien me solicitó un casting y así que inició mi carrera como intérprete.

Foto: Javo García

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Tuve la oportunidad de cantar en Santa Fe, Nuevo México, Denver, hice varios conciertos en Ciudad Juárez, en Chihuahua he realizado dos conciertos, asimismo, tuve la dicha de que me escuchara Aída Cuevas, quien se volvió mi amiga, y he cantado con ella, también tengo amistad con Saúl ‘el Jaguar’, quien también es de aquí de Chihuahua y la gente ya nos ha escuchado a través de la radio, donde tengo un personaje gay que se llama ‘Gracielo’, y quien no acepta del todo ser una persona homosexual.

“Como es algo chistosón esa es la parte que le agrada a la gente, y a mí eso es lo que gusta, el no saber quién me está escuchando, ya que tras la radio hay diverso público; en cambio cuando uno sube a cantar es diferente el nervio ya que no sabe uno la reacción del público presente ante la interpretación que haga uno para ellos, por supuesto la idea es darle gusto a todos.

“El personaje en mención, que ya tiene 9 años de existencia, lo pueden escuchar en Magia Digital 93.3 FM, de lunes a sábado, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, está Javo y Gracielo; y de las 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes cuento con un programa paranormal que se llama ´Magia Negra´, donde se habla de fantasmas, apariciones, hacemos entrevistas, a veces nos vamos hacer investigaciones paranormales y las transmitimos en redes sociales, el cual le ha gustado mucho a la gente, y ya tiene 4 años al aire, anteriormente se daba a conocer los miércoles, y debido al éxito, actualmente es todos los días su transmisión completamente en vivo.

“Los link donde pueden visualizar el programa son (https://www.facebook.com/MagiaDigital933), en Facebook, todos los miércoles y en TikTok (https://www.tiktok.com/@noches.de.magia.n), todos los viernes”, indicó Javo García.

Por otro lado, el chihuahuense se describe como una persona orgulloso de sí mismo, se considera luchón, ya que lo que le gusta siempre trata de conseguirlo, como fue el caso del programa de TV Azteca, donde logró ganarse la cantidad de un millón de pesos, de igual manera indica que tiene talento, que desea darlo a conocer a la gente y por supuesto disfruta mucho cuando la gente le reconoce ese don de talento, en los diversos ámbitos tanto artísticos como personal, y trata de estar siempre vigente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Entre sus sueños, indica, que desea ser el mejor locutor de Chihuahua y tener un programa a nivel nacional, otro es irse a trabajar a TV Azteca Nacional, claro está que también, dice, es ser reconocido a nivel no sólo local, estatal, sino también nacional e internacional, finalmente dijo que entre sus proyectos futuros está hacer música propia con temas de su autoría.