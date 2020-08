Ricardo Arjona como le da la gana

A estas alturas de su vida, Ricardo Arjona se hace mucho caso a sí mismo, así lo expresó ante medios de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú en rueda de prensa en la que presentó el viernes su disco “Blanco” que –dijo- “quedó fantástico”, con 14 canciones y la participación de Pablo Alborán.

“Empiezo a hacerles caso a los demás y cuando me equivoco me duele el triple; si me equivoco con cosas con las que estoy aferrado me duele muchísimo menos”, explicó.

“Algunos compran un Lamborghini, o aviones, yo hago lo que me da la gana con mi trabajo, ese es mi lujo y me la paso increíble. Cuando haces un proyecto no tienes que pensar a dónde va a parar, sino cómo te va a emocionar”, completó.

Recientemente, Mundo Arjona llevó a la mexicana Sandy Montellano, con otros tres fans de Argentina, Colombia y España, a Londres, donde se grabó “Blanco y negro”.

“Supuestamente los que tenían que impresionarse eran ellos, pero el impresionado fui yo. Ellos iban a conocer los estudios Abbey Road y escuchar el disco, estaban felices, no sabían que ahí estaba yo”, respondió a Gossip.

“Cada uno tenía una historia extraordinaria, la de Sandy era fantástica, imagínate que se empleó en un aeropuerto para verme pasar, estuvo dos años en un trabajo que no le gustaba y nunca pasé. Fue increíble poder llevarla desde Tijuana y después caerle con una sorpresa. Experiencia fantástica, espero que haya sido lo mismo para ellos”, dijo.

Reveló que su personalidad, complicada para algunos, oculta muchos miedos que hay detrás.

“La industria me da miedo, por eso me hago a un lado (…) Te da miedo que te digan esa canción no va, cambia ese verso, esta es la canción que se promociona, por eso creé mi propio sello independiente Metamorfosis y aunque se nos van a complicar las cosas, vamos a tomar nuestras propias decisiones”.









