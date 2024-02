Ricardo O’Farrill está listo para reírse de sí mismo

Una vez superado el colapso maniaco depresivo, que lo llevó a la rehabilitación, Ricardo O’Farrill anuncia el cierre de su “Tour falacia”, el 25 de abril en el Teatro Metropólitan.

En conferencia de prensa, el standupero admitió que sigue en terapia por sus problemas emocionales y adicciones, además de anunciar que estrenará un nuevo espectáculo de rap y chistes sobre sí mismo en el “Tour Corto circuito”, que arranca en julio próximo en México.

“De mis anteriores errores que se hicieron virales no creo que me haya hecho más famoso, sino que fue doloroso el verme, dejé un precedente que se queda para siempre en mi carrera. Es algo con lo que muchos adictos tenemos que lidiar; el brote maniaco depresivo que me dio, fue por exceso laboral, combinado con el consumo de marihuana; no era un misterio que mis consumos de marihuana eran muy altos”, señaló.

“Hoy, me cuido, soy responsable, soy feliz cumpliendo con mi trabajo, estoy seguro que con mi equipo vamos para adelante. Ya tengo listo el nuevo show con el que no voy a ofender a nadie porque sólo hablo de mí, de mi experiencia en la rehabilitación.

“Sigo con la misma manera de hacer comedia y con la misma obsesión de hacer un buen producto. El diferenciador es que ahora me cuido, antes vivía con el acelerador a fondo en relación laboral, que es lo que platico en el show; diré que sí me interné en una clínica de rehabilitación y superé el alcohol pero no luego, luego la marihuana; ese descuido me llevó al brote, que para bien o para mal, me hizo ver en perspectiva mi daño, fue un impacto tan fuerte, al verme en todas las noticias en México, llegué al punto de cambiar mi vida”, finalizó.