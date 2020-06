Richie Venegas se lanza como solista

Cuando era un chiquillo de 10 años, Richie Venegas comenzó a cantar en su pueblo natal, El Paraíso El Roble, cuando lo invitaban a convivios, unos 15 años, una boda, el cumpleaños de algún vecino, fue cuando nació su gusto por la música y emprendió el camino tras su sueño; a los 18 se fue a Mazatlán con la guitarra que le compró su padre, para estudiar en la Escuela de la Tambora de Germán Lizárraga.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Un amigo me dijo que estaban haciendo casting para la Banda La Inconfundible, me quedé y estuve ahí un año y medio; después entré a la Banda La Misma Escuela y ahí me desenvolví más en el canto, el oído se me desarrolló más, aprendí muchas cosas; y también estuve como un año con la Banda Rancho Viejo”, contó a Gossip el cantante sinaloense.

Hace unos meses decidió lanzarse como solista, haciendo la producción entre Mazatlán y Chihuahua, poco a poquito.

Su primer sencillo fue “Necesito decirte” un cóver de Conjunto Primavera; también tiene en plataformas “No me hagas menos”, un éxito de Vicente Fernández, con banda, fusionado con acordeón y bajo sexto; y “Chivo tatemado”, otra de banda.

Recientemente estuvo en Chihuahua para hacer una sesión de fotos y grabar algunos temas para su disco, con el que quiere impactar a través de YouTube.

“Me gustaría llegar a muchas partes, complacer al público y transmitirles la felicidad que tengo, hacemos música de corazón para todos ellos.

Quiero pisar un Auditorio Nacional en CDMX, un Domo Care en Monterrey, un Teatro Nokia en Estados Unidos”, afirmó.

Richie aprovechó su estancia en Chihuahua para presentarse en “¡Qué hay Chihuahua!”, alternando con Los Menys.

Síguelo en sus redes Facebook, Instagram y YouTube: Richie Venegas Oficial.