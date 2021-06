Río Roma, sin miedo a demostrar el amor

En 2011 los hermanos José Luis y Raúl Ortega debutaron como dueto bajo el nombre de Río Roma. Su primer disco, titulado Al fin te encontré, contenía 18 temas cuyas letras hablaban sobre la belleza del amor en todas sus formas.

Esa bandera la han portado con orgullo durante sus primeros diez años de carrera, y aunque consideran que en ese período la concepción de una relación de pareja se ha modificado, aseguran que la pureza de ese sentimiento se mantiene intacta, permitiéndoles seguir cantando sobre él.

"Todo el mundo se enamora. Creo que hay más información por otros lados, por lo que están viviendo muchos chavitos. Hoy hay mucha información de hipersexualidad a edades tempranas, y tampoco creo que esté bien, pero nuestra aportación no es criticarlo, sino tratar de aportar un poco del otro lado", señaló José Luis.

"La gente, las parejas, los chavos, cada uno tiene la opción de decidir cómo ve su vida y cómo ve el amor, y nosotros seguimos apostando por el romanticismo clásico, del bonito y en la vida de uno, incluso de nosotros mismos hay muchas etapas. A veces estás en mood de amor, otras estás en un mood contrario, pero hay canciones para todos los momentos", agregó.

Sin mencionar, ni criticar a ningún género en específico, el cantautor señaló que su compromiso con las letras de "amor bonito" se ha fortalecido en los últimos años, pues consideran necesario seguir fomentando la belleza de estar con una persona.

Este mensaje no ha pasado desapercibido entre sus fans. La agrupación ha sido reconocida con un disco de platino por su primer material, un disco de oro por Otra vida. Por ello, celebran que sus composiciones formen parte de las historias de amor de su público, y los invitan a no tener miedo a expresar sus sentimientos.

"No puedes vivir pensando que para qué le dices ‘te amo’ a alguien si luego te vas arrepentir. Todos somos dueños de lo que hacemos, pero se vale pensar en el aquí y el ahora, porque si no sería vivir con miedo. Si no lo sientes no lo digas, pero si lo sientes, dilo, vida nada más hay una, y no sabes qué va a pasar. Claro que el amor cuando no es correspondido duele, y duele mucho, pero así es la vida".

Como parte de sus festejos de aniversario, alistan el EP Seis canciones y un tequila, que como su nombre lo dice se compondrá de dicho número de temas, todos con tintes de regional mexicano. Su primer sencillo, titulado Tú eres mi amor, es un dueto con Calibre 50, con quienes han tenido una amistad desde hace varios años.

"Hemos conocido a personas de diferentes medios, sobre todo del regional mexicano. Ahora empezamos con Calibre 50, y hemos tenido otros muy importantes, estamos seguros que vamos a sorprender gratamente a ambos públicos. Tenemos un pie en el regional, que no está tan lejos del pop cómo pueden ver", finalizó Raúl.