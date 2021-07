Rocío Verdejo adelanta conflictos que se verán en la segunda temporada de Control Z

La actriz Rocío Verdejo está por estrenar la segunda temporada de la serie de adolescentes Control Z en la que da vida a Nora, madre de Sofía (Ana Valeria Becerril) una chica observadora y cautelosa, que utiliza sus habilidades para descubrir a aquellos que desean revelar secretos de personas de su entorno.

Esta historia de ocho capítulos que aborda las temáticas del bullying, el hackeo, las redes sociales, la homofobia, la transexualidad y el clasismo, estará disponible a partir del 4 de agosto en la plataforma de streaming Netflix.

“Desde la primera temporada, para Nora su hija Sofía es su prioridad; soy una madre soltera de una adolescente que no es común, ni de fácil su trato y el tener una hija diferente, que se mete en problemas en la escuela, y que en esta segunda temporada, se complicará su vida más, por lo que mi personaje también sale afectada”.

La actriz considera que enfrentar un problema así en la vida real es un gran reto para los padres de familia. “No debe de ser nada fácil y más cuando te llaman por tu nombre y no como mamá. Esto sucede en la trama, donde Sofía ignora tanto el rol de la madre como el de ser hija. Así lo asimilo porque al ser tan inteligente, la sobrepasa y no mide rangos, ni edades. Entonces yo me imagino que las madres o padres de personas como ella, han de estar viviendo muchas veces situaciones complicadas”.

La actriz adelanta que en la segunda temporada de Control Z su personaje tolerará que Sofía se pase de la raya. “Aunque eso no es ni chistoso, ni correcto; y que la experiencia la lleva a estar constantemente conflicto por sus reportes con el director de la escuela”.

Rocío Verdejo no deja de insistir que el tener en casa una adolescente genio: “Lleva a la madre en este caso a Nora a sostener una relación y comunicación muy frágil con ella, por el coeficiente intelectual de Sofía; y Nora no tiene muchas herramientas de donde tomarse para guiarla o sostenerla en su camino como hija y como estudiante, vive al límite”.