Rompe fronteras taller de bordado

De acuerdo al enlace https://www.facebook.com/ICMchihuahua/videos/632383440951160/, el taller en línea de "Bordado Tenango", realizado la tarde del pasado lunes, generó poco más de dos millares y medio de reacciones (me gusta, me encanta, me emociona). En otras palabras, más de 2 mil 500 personas se conectaron desde sus casas para la mencionada capacitación impartida por el maestro César Marcelo Olivas Torres (foto) a través de una transmisión en vivo.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

En más números, esta nueva modalidad registró 76 mil reproducciones y mil 65 usuarios la compartieron. Se habla en este sentido de que se conectaron personas de diferentes partes de México y el mundo pues fue visto también en Europa, demostrando que en la cultura no hay fronteras.

Si aún estas interesado en tomar el mencionado taller, puedes ver el video en línea a través del referido link. Asimismo, sigue pendiente de la página de facebook del Instituto de Cultura del Municipio (instancia organizadora del evento), ya que están trabajando en nuevas propuestas de talleres en línea que continúen acercando la cultura y artistas locales hasta los hogares.

Te recomendamos: Ráfagas --Extrañamientos a Obras Públicas --Próxima semana presentan reforma electoral --GOAN expone plan emergente a AMLO Local Tomarán clases en línea 40% de niños