Rumbo al Super Bowl: Los artistas han dejado huella en el medio tiempo

Uno de los deportes que causa siempre sensación a nivel mundial sin duda alguna es el Super Bowl, el cual se celebrará el domingo 12 de febrero en punto de las 17:40 horas (tiempo del centro de México) la sede de este juego será en el de los Arizona Cardinals, el State Farm Stadium, donde los favoritos para avanzar son Las Águilas de Philadelphia y Los Bills de Buffalo, sin embargo, nada está escrito y todo puede pasar en la NFL; entretenimiento que siempre va de la mano del mundo del espectáculo, siendo la encargada en este 2023 del medio tiempo la cantante Rihanna, quien seguramente dejará huella como ha sido con otros artistas.

La duración que se les da a los artistas, en este deporte, para que canten sus éxitos es de 12 a 15 minutos aproximadamente, lapso donde si son varios los cantantes o grupos invitados a este deporte tendrán que alternar para dar lo mejor de sí cada uno de ellos, una de las novedades es el patrocinador quien ahora será Apple Music, anunció que hizo de la mano de la famosa barbadense Rihanna, quien hasta el día de hoy aparentemente será la única estrella que estará en este show, el cual es observado por millones de televidentes al ser un evento global.

Conoce algunas de las estrellas que se han presentado a lo largo de la historia del Super Bowl:

2020

Jennifer López, Shakira, Bad Bunny, J Balvin y Emme Muñiz fueron los protagonistas del entretenimiento, aunque la cereza del pastel fueron Jennifer y Shakira quienes deleitaron a sus seguidores al dar un show muy aplaudido, y aunque se les vio haciendo una buena mancuerna arriba del escenario, días después la “Diva del Bronx” dio a conocer en un documental llamado “Halftime” que fue la peor idea del mundo.

Palabras que indican que no fue para nada del agrado el estar compartiendo el lugar con Shakira, de igual forma, dio a conocer que otra diferencia que tuvo fue que no quiso interpretar una canción junto a ella “Born in the USA”, letra que aborda la problemática de los latinoamericanos en Estados Unidos, alegando que ella no nació en EU, fue así la experiencia que vivió Jennifer con Shakira, y hasta la fecha parecen distanciadas. Según Reuters el show de las divas tuvo un costo de 13 millones de dólares.

2017

El mencionar a Lady Gaga, la polémica que ha ganado 7 Billboard Music Awards y 2 American Music Awards, asimismo, en los galardones Grammy tiene 11 premios y más de 10 nominaciones, y en los MTV Video Music Awards, 16; como actriz también ha sido nominada a los premios Emmy y los Golden Globes, el cual ha ganado dos veces, su presentación en el Super Bolw es sinónimo de éxito.

Entre las canciones que interpretó la estadounidense fueron: Born This Way, Poker Face, Just Dance y Telephone, quien bajó con un arnés desde lo más alto del estadio NRG, frente a 300 drones que formaban la bandera estadounidense en el cielo, declarando que su show buscaba inspirar a sus fans, los cuales la mayoría se compone de la comunidad LGTB, también aprovechó y habló sobre la libertad de la justicia de su nación.

2016

Los artistas Coldplay, Mark Ronson con Bruno Mars, y Beyoncé fueron vistos por más de 115.5 millones de personas en los Estados Unidos, siendo en aquel momento el segundo más observado en la historia del evento, únicamente detrás del encabezado por Katy Perry el año anterior. En las reseñas de la actuación, los expertos alabaron las intervenciones de Mars y Beyoncé, pero criticaron duramente a Coldplay por ofrecer un espectáculo “aburrido”. A pesar de esto, la banda vio un aumento significativo en sus ventas a nivel mundial la semana posterior a la actuación.

Beyoncé volvió a participar en el 2013 al lado de Destiny’s Child, su actuación fue catalogada por la NBC como una de las mejores en su trayectoria, la internacional ha vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas de la historia de la música.

2012

Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil y Andy Lewis, Nicki Minaj y M.I.A., y CeeLo Green; como era de esperarse los ojos estuvieron fijados en la “Reina del Pop”, quien inició su actuación con "Vogue", seguida por "Music", en ese entonces con 53 años demostró por qué conserva el apodo a lo largo de su trayectoria, dejando para la historia su presentación.

De igual forma cantó un remix con las melodías "Give me all your luvin", acompañada por M.I.A. y Nicki Minaj, y el tema "Open your Heart", para cerrar su participación fue con "Like a Prayer", canción donde estuvo presente un coro de gospel y por el cantante Cee Lo Green.

2004

Una de las presentaciones más polémicas fue la de este año, donde: Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock y Justin Timberlake, estuvieron al frente del entretenimiento musical, sin embargo, quienes se llevaron y robaron el fueron Janet Jackson y Justin Timberlake, debido a que el cantante le arrancó el top a Janet dejando al descubierto frente a ese público el pecho derecho y, en especial, el pezón de su partenaire, imagen que se divulgó a nivel internacional.

Aunque, parte del equipo encargado del vestuario, dio a conocer en su momento que había sido un accidente en la vestimenta esto le ha pasado la factura a Janet Jackson, quien desde entonces ha pasado si pena ni gloria su trayectoria y música.

2001

La “Princesa del Pop” se llevó la noche junto al lado de Aerosmith, 'N Sync, Mary J. Blige y Nelly, en esa ocasión el espectáculo lo titularon “Los reyes del rock y el pop", siendo en ese momento los mencionados artistas considerados la realeza del mundo discográfico, donde Britney Spears, usando la mano le dio un beso a Tyler. Spears comenzó a actuar desde niña, a través de papeles en producciones teatrales para después adquirir fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club.

En 1999, con 16 años, lanzó su primer disco “Baby One More Time” del que se vendieron millones de copias en todo el mundo, ganándose así el mote de “Princesa del Pop” del siglo XXI y en un fenómeno internacional que se consolidaría con su segundo disco, ¡Ups!

1993

Información en medios digitales indican que ese año, el costo de un comercial de 30 segundos era de 850 mil dólares, asimismo, Michael Jackson ganaba 75 mdd por concierto, su presencia en el medio tiempo superó el nivel de audiencia propio del partido, el “Rey del Pop” estuvo en el escenario por poco más de 12 minutos, iniciando su presentación con "Jam", seguida por el éxito "Billie Jean" y "Black or White".

Previo al cierre de su espectáculo estuvo estuvo acompañado por un multitudinario coro infantil para interpretar "We Are the World" y finalmente se despidió del escenario con "Heal the World".

DATO:

Michael Jackson atrajo una audiencia de 133.4 millones de personas, convirtiéndolo, hasta la actualidad, en uno de los eventos más vistos de la historia