¡Sabor, diversión y espectáculos! Ofrece Expogan gran variedad de opciones para las familias

Este domingo ha sido donde la gente ha visitado más las instalaciones de Expongan 2023, ya que se observa bastante movimiento en todos los stands que se encuentran establecidos en la fiesta ganadera que está festejando su edición 40, ofreciendo mucha diversión en cuestión de juegos mecánicos aparte, hay circo gratis con el mismo costo del boleto de entrada, y si de comida se trata hay una inmensa variedad.

Sólo para que te des una idea de lo que puedes encontrar al entrar a Expongan en cuestión de gastronomía: chiles rellenos, arrachera piratas (gigante para dos personas), sopes, huaraches con tlacuache o flor de calabaza; tacos al pastor, burritos gigantes, parrillada para cuatro personas.

Pozole con pollo o puerco, enchiladas, flautas, quesadillas, gringas, cabrito a la brasas, guacamole, tripitas, barbacoa, lengua, milanesa, tacos especiales, nachos, hamburguesas, hot dogs, enmoladas, cortes de Rib Eye, Sirloin, T-bone, costillas de res, chamorro, elotes y mucho más.

Por otra parte, este medio de comunicación solicitó la opinión de los padres de familia que venían con sus hijos, una de ellas dijo llamarse

Arelí y expresó: “En esta edición se me hace muy completa porque le metieron juegos mecánicos, tipo para adolescentes y traje a mi sobrina e hijas, somos 4 menores y 3 adultos, hemos desembolsado hasta este momento 4 mil 500 pesos, y hemos comido, también tomado clamatos, carne seca, a los niños les hemos comprado también algo de comer.

“En estos momentos vamos a ir al circo, y más tarde queremos ir al Centro de Espectáculos, entonces si ahorita llevamos, 4 mil 500, el gasto va aumentar con esos otros gustos que nos vayamos topando, eso sí hay algunos precios muy exagerados, ahorita fuimos al rodeo y nos vendían un dulce para los niños (un pelón), en 50 pesos”; dijo Arelí.

Por otro lado el señor Eduardo habló sobre su experiencia en este recorrido que está dando dentro de Expogan 2023: “Dentro de todo lo que está aquí está muy bonito, pero los precios sí están excesivamente altos, yo que soy de una clase media alta, la verdad se me ha hecho algo exagerado, ya vengo con mi familia y me he gastado hasta este momento 5 mil pesos, mil de comida, mil de rodeo, juguetes 1000 pesos, las entradas, y otras cosas.

“También deseamos venir al Centro de Espectáculos, pero después de esta ‘descapitalizada’ creo que no será posible; sin embargo creo que sí está todo bonito dentro de los expositores, solamente los precios como comenté, muy altos, cada año vengo y creo que ahora en este 2023 subió un 35 por ciento, por último quiero agregar un saludo al Gobierno por estos eventos tan bonitos, sólo que bajen los precios”, finalizó.