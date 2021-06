Salvador Guillermo confecciona vestidos para las reinas de belleza

Con más de 13 años de experiencia, Salvador Guillermo da a conocer que él fue el primer diseñador de moda de Andrea Meza, quien actualmente es considerada la mujer más bella del mundo por parte del concurso Miss Universo, dice: “Estuve encargado de los vestidos de Miss Chihuahua, ganó la corona estatal. Después hice los vestidos de preliminar y final de Miss México, y al triunfar ahí, nos fuimos al certamen de Miss Mundo en China. Andrea usó varios diseños míos en la concentración de Miss Mundo”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Actualmente está preparando una exposición de su trabajo en Nueva York, también ha hecho acto de presencia con sus diseños en Fashion Week en El Paso y en diferentes plataformas de exposición: “Mis diseños han llegado a Panamá, Perú, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, y en este momento estoy en Nueva York, en un proyecto que se ha atrasado por la pandemia, pero del cual les podré platicar todo muy pronto”.

Foto: Facebook | @SalvadorGuillermoDiseñador

“He diseñado para Ana Lucía Baduy en la campaña de publicidad ¡Ah Chihuahua!, para Gabriela Prieto en el certamen de Reina Hispanoamérica 2013 en Bolivia; de igual modo a Celeste Espinoza, Nuestra Belleza Chihuahua 2016; Yaritza Castillo, quien ganó en Perú como Miss Pacific World; además tuve diseños en los premios BMA, evento de alfombra roja en Hollywood. Soy diseñador oficial de Miss Chihuahua y estaré vistiendo a Isela con tres vestidos, los más importantes de la concentración donde Chihuahua es sede para Miss México”, informó.

Sus diseños son exclusivos y diseña sólo para mujeres, señalando que una de las satisfacciones más grandes que le ha dejado hasta este momento su carrera es: “No hay mejor satisfacción que ver a mi cliente con su vestido y ver en su rostro la felicidad y emoción que tiene en ese momento”.

Si deseas saber más de este talento de Chihuahua puedes localizarlo en sus redes sociales Facebook e Instagram como Salvador Guillermo Diseñador, en el sitio web: www.salvador guillermo.com.

Foto: Facebook | @SalvadorGuillermoDiseñador

Uno de los diseñadores famosos que tiene Chihuahua es Salvador Guillermo Meléndez García, quien fue el primer diseñador de Andrea Meza, Miss Universo 2021, él nació en el municipio de Estación Conchos, sus padres son Refugio Meléndez y Cecilia García, tiene su carrera como Auxiliar de Enfermería, pero desde pequeño sintió la pasión por diseñar, sentimiento que lo llevó a donde está actualmente, en una de sus facetas de éxito total con sus diseños exclusivos.

ANDREA Y SUS GUSTOS EN LA MODA

Andre Meza, la chihuahuense de 1.80 metros de estatura, en cuanto a sus colores para vestir señaló que el rosa ha sido su predilecto. “Siempre ha sido mi color favorito desde que tengo uso de memoria. No sé por qué me siento muy identificada con él, quizá porque me hace sentir paz, muy femenina y hasta cierto punto saca ese lado infantil de mí, que a veces me gusta mostrarlo para convertirlo en alegría.

“También uso mucho el rojo y los colores de la gama de invierno (blanco, morado, violeta, lila, fucsia, azules, negro, grises, verde y aqua), ya que me hicieron un estudio de colorimetría y sé que son los que me van muy bien, así que los aprovecho y ¡utilizo al máximo!”, dijo la ingeniera en Software que justo fue nombrada a la lista de las 21 finalistas portando un vestido de coctel en color rosa de la firma Sherri Hill.

Foto: Facebook | @SalvadorGuillermoDiseñador

“Me encanta la comodidad, y aunque siempre me vean en tacones y superguapísima, arreglada, soy fan de la comodidad. Soy feliz también con sudaderas y hoodies, ¡puedo andar con ellas todo el día!”, aseguró.

El chihuahuense a diseñado para:

Andrea Meza

Yaritza Castillo

Ana Lucía Baduy

Celeste Espinoza

Gabriela Prieto