Se acabó la cuarentena de Andrea Meza

Luego de permanecer tres días en cuarentena la cual pasó en la habitación del hotel donde se hospeda en Jerusalén, Andrea Meza, anunció en sus redes sociales que salió a saludar “a la boss”; todo esto sucede previo a la gran final del certamen de Miss Universo que se celebrará el próximo 12 de diciembre en la ciudad de Eliat, en el sur de Israel, cabe destacar que es la primera vez que el Estado judío alberga este certamen.

La chihuahuense se “aisló” debido a que el pasado 29 de noviembre se dio a conocer que la concursante de Francia, Clémence Botino, dio positivo a Covid-19 y quienes mantuvieron contacto con ella -como fue el caso de Andrea- deberían pasar unos días en cuarentena para prevenir riesgo de contagio; en lo que respecta a la francesa serán casi dos semanas las que permanezca lejos de las participantes y de la actual Miss Universo

En reciente entrevista para el programa Venga la Alegría, Andrea Meza, habló de sus proyectos al acabar su reinado, explicó que le gustaría dedicarse a la música y en especial a actividades altruistas.

“Mi papá tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones. Me pone feliz, sé que estoy bien, me siento cómoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalmente, pero es un terreno que me gustaría explorar”, explicó Miss Universo quien a pesar de sus constantes viajes, no ha dado positivo a Covid-19 sin embargo debe cumplir con las medidas sanitarias impuestas en casa región para comprobar que no está contagiada.

En referencia a la final de Miss Universo, la ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo. Andrea Meza, la actual soberana, entregará su corona luego de un breve reinado que solo duró siete meses debido a las restricciones que hubo por el Covid-19 en el año 2020, cuando se debió cancelar el evento.

La gala tendrá tres horas de duración y presentará a representantes de más de 70 países, compitiendo en varias categorías y culminará cuando la actual Miss Universo, Andrea Meza de México, corone a su sucesora al final de la noche.