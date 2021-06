Se avientan concursantes de las tirolesas de las barrancas del cobre

Barrancas del Cobre.- Este día fue algo inolvidable para las chicas concursantes de Miss Universo 2021, quienes al llegar a las Barrancas del Cobre las 32 candidatas a la corona fueron divididas en tres grupos para que cada una de ella viviera la experiencia y adrenalina de tirarse desde alguna de las siete tirolesas con que cuenta este atractivo turístico.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Miss San Luis Potosí nos dio a conocer su experiencia en este mundo de aventura: “Nos han recibido muy cálidamente, con todas las personas que hemos tenido contacto nos han tratado muy bien, todo está de lujo, y es una aventura que no me esperaba vivir, nos traen caminando en la Sierra, padrísimo, y la verdad es que es muy bonito el estado y su gente, yo realmente no sabía mucho de las Barrancas, pero de lo poco que he conocido hasta este momento es impresionante la vista, desde la habitación se divisa la Sierra”.

Asimismo, este medio de comunicación le preguntó sobre su punto de vista sobre la cultura rarámuri: “Te soy sincera no conozco mucho de la cultura rarámuri, pero estoy emocionada de conocerla y aprender de ella”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Georgina Villanueva, Miss Guanajuato, dice: “Mi estancia aquí en Chihuahua ha sido muy gratificante, me encanta la calidad de la gente, su alegría, la cultura, la naturaleza y los paisajes que estamos viendo en estos momentos, desde el minuto uno que inició la concentración estoy fascinada”.

De igual modo, en el tema gastronómico de Chihuahua, le solicitamos su opinión: “Me encanta, este tema es muy polémico, más ahora en la actualidad, en los certámenes de belleza se tiene la creencia de que nos tienen muy limitadas y presionadas, pero en realidad a mí me encanta la organización de Miss México porque nos lo deja mucho a nuestro criterio, ellos nos comentan pidan la comida y ustedes sabrán cómo llevan su dieta y alimentación y nos apoya mucho en este tema”. Le preguntamos si ya había probado la comida de los tarahumaras indicando que todavía no, pero que muy seguramente lo hará, porque ha escuchado maravillas.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Sobre la experiencia que iba a tener en unos momentos dijo que sí tenía miedo, pero es algo que tengo que hacer, aventarme desde la tirolesa, porque es la primera vez que vengo a Chihuahua.

Finalmente Miss Guanajuato agradeció a la organización Miss Chihuahua y a todas la gente de Chihuahua, “me siento ya ganadora por estar aquí y vivir esta experiencia”.