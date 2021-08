Se enchila con elote; hasta abrió los ojos coreana

Casi todos los mexicanos son adictos al picante, ya que como dicen por ahí “sin chile no sabe la comida”, y cuando un extranjero se atreve a probar parte de la gastronomía mexicana, lo que para nosotros es un manjar para algunos de ellos es una tortura, y así lo demostró una chica coreana al pedir su elote con limón y chile “del que pica”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A la joven asiática se le puede ver en un video que circula en TikTok que se ha vuelto viral, el cual ya tiene más de 3.2 millones de likes, ya que su reacción ante la petición de probar el elote con chile ha causado miles de risas y más de 10 mil comentarios, el video fue compartido por la usuaria @soojinicoreana y este es el link donde puedes ver la cara de arrepentimiento y está limpiando el elote con una servilleta quitándole el picante https://vm.tiktok.com/ZMd6o178Y/.

En la grabación se aprecia la dinámica del elotero atendiendo a su clienta: “Mayonesa, limón y chile güera”, pregunta el vendedor, y ella responde “limón y chile”, el señor le da a escoger entre los picantes “éste pica y éste no”, muy segura de sí misma dice “el que pica, el que pica”; el elotero le advierte sobre su decisión “¿segura?, después no venga a llorar eh”.

Foto: Cortesía / TikTok @soojinicoreana

Más adelante le preguntan unos chicos qué pensaba del chile, respondiendo: “Quería ver qué tan picos es. No mames”, donde se aprecia su cara que no la estaba pasando nada bien, algunos de los comentarios fueron: “No que muy ching…”, “hay personas que no están acostumbradas al picante, otras ya ni lo sienten”, “ja ja ja, no puedo dejar de ver el video, no voy a superar el ‘nom3s”, “cierra tus ojos y que vuele la imaginación”, “lo gracioso es que el señor vendedor se lo advirtió”.

DATO

La gastronomía de México y Corea del Sur es muy diferente, así como la forma de preparar los alimentos, por lo que resulta normal que la mayoría de los extranjeros no puedan soportar el picante