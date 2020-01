Se integra a "Narcos: México"

La gente es mucho más inteligente del crédito que le damos, “el ciudadano promedio tiene la capacidad de discernir si lo que va a hacer es en beneficio o en perjuicio de sí mismo, o de terceros”, dijo a Gossip Alberto Zeni, quien se integra a la segunda temporada de “Narcos: México” de Netflix, que se estrena el 13 de febrero.

Expresó lo anterior al ser cuestionado si una serie como esta podría influenciar el comportamiento de alguien, “decir que porque juegas un videojuego o ves un programa de televisión vas a tomar una decisión de vida tan trascendental, que además impacta a otras personas, me parece un poco quitarte el poder de discernir y tomar decisiones inteligentes”, señaló.

Y añadió que la intención de la serie, basada en hechos reales, no es promover la violencia, ni que se unan a la policía o a los grupos criminales.

“Podemos empezar por hablar a nuestros hijos, hermanos, incluso padres, porque las situaciones varían, hay situaciones económicas, sociales, políticas más difíciles que otras. Si el núcleo familiar es sólido la gente va a tomar la dirección debida que sea beneficiosa. No por ver El Padrino me voy a unir a la mafia, no funciona así. Todo empieza en el hogar y la manera en que educamos a nuestros hijos”, reiteró.

El actor interpreta a Amat Palacios, un ex judicial bilingüe, reclutado por la DEA para infiltrarse en organizaciones, con la promesa de ayudarlo a sacar a su hermano de la cárcel en Estados Unidos.

“Es un personaje ficticio, mezcla de diferentes personas y situaciones de la Operación Leyenda. Y me da la oportunidad de crear un personaje completamente nuevo, fresco, con manerismos propios”.

Alberto se declaró felizmente soltero, “cuando estás bien contigo mismo lo que vas a buscar, recibir o permitir en tu vida, de tu pareja, va a ser lo mismo que proyectas al mundo. Si estás en paz, si eres amor, armonía y te gusta ayudar a la gente, vas a admitir en tu vida a alguien con esas mismas características para crear, crecer y construir”.

El regio lleva 10 años viviendo entre CDMX y Los Ángeles, donde está introduciendo una organización que apoye a los latinos en los Estados Unidos.

“Empezamos a crear un empoderamiento de la comunidad más allá de lo que podemos estar esperando: que alguien me dé, me facilite, el gobierno debería hacer esto o lo otro. En lugar de pedir ofrecemos, creamos oportunidades, sistemas de apoyo, un movimiento donde creamos en nosotros mismos”, manifestó.

“Los latinos amamos quiénes somos, nuestros antecedentes, nuestros antepasados, pero a veces se nos olvida que tenemos un futuro hacia dónde ir y que podemos ir construyendo, eso nos impide evolucionar y avanzar. La otra parte es que somos tantos que podemos hacer la diferencia en cualquier país”.

Se pretende extender el movimiento por todo el país y eventualmente filtrarlo hacia México y el resto de Latinoamérica.

Asimismo, está trabajando con una compañía mexicana y un equipo de asesores de diferentes partes del mundo en un prototipo de plataforma de social media para fondear proyectos de tecnología, ciencia, entretenimiento, gastronomía, moda, “lo que sea, para empoderar a la gente que tiene grandes ideas pero no sabe cómo financiarlas, a quién llevarlas, que se den esa oportunidad a través de la comunidad”.

“Posiblemente dentro de los siguientes dos o tres meses tendremos ya una versión para probar con diferentes personas y para mediados de año estaremos lanzando la opción oficial completa para empezar a fondear”.

Mientras tanto, está fichando un par de series y grabó un piloto para lanzar una nueva plataforma estilo Netflix.

