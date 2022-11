Se prepara la chihuahuense Tania Estrada para Mexicana Universal 2023

La ganadora de Mexicana Universal Chihuahua 2022, Tania Estrada Quezada, se encuentra preparándose para la etapa nacional donde representará al estado en Mexicana Universal 2023 por lo cual está tomando clases de todo lo que implica este concurso para traerse la corona e ir al mundial y quien habló en exclusiva para este medio de comunicación para platicar sobre este logro que obtuvo y los planes que tiene en puerta.

“Sentí mucha emoción al escuchar mi nombre como la ganadora, ya que es un sueño que tuve desde hace muchos años, desde que estaba pequeña, y en alguna ocasión tuve la oportunidad de participar en este certamen, hace aproximadamente como 7 años, y quedé en segundo lugar, por lo cual ya había palomeado mi lista de cosas por hacer los concursos de belleza, enfocándome al 100 por ciento a mi carrera y trabajo, pero se presentó esta invitación y gracias a Dios tengo el tiempo y disposición, por lo cual hice el casting, como se llevó a cabo en esta ocasión, siendo una responsabilidad muy grande y se viene un reto muy importante”, indicó Tania Estrada.

“Le estoy dando la importancia debida y la corona me la entregaron 3 reinas de nivel nacional que se encontraban de invitadas, soy originaria de un pueblo de la Sierra Tarahumara que se llama Basúchil, y mis primeras palabras como soberana hablé de lo difícil que es encontrar oportunidades, y sobre todo, en mi caso, en la zona donde nací que es un lugar pequeño, y a veces la cotidianeidad de la sociedad nos rodea y los sueños que llegamos a tener no son tan grandes, sin embargo, hoy en día soy directora de un canal de televisión, conductora a nivel nacional, facetas que no estaban en mis sueños y no porque no pudiera hacerlo, sino porque no estaba en mi abanico de opciones, informándoles a los presentes el día de la coronación que estos sueños se van haciendo grandes cuando uno decide a dar el primer paso y es cuando uno se da cuenta que hay mucho más.

Tania Estrada Quezada / Foto de: Cortesía | Daniel Alvarado

Por otra parte, considera que ha hecho muchos sacrificios en su carrera, el dejar a su familia, irse a vivir a la Ciudad de México, donde ya tiene un año de residencia en aquella entidad; a los 17 años, dijo, se trasladó a Chihuahua capital para estudiar la universidad, la carrera Ciencias de la Comunicación, posteriormente se fue a Ciudad Juárez a trabajar, pero no considera este etapa como uno de ellos ya que al sentirse preparada y con las bases suficientes es que decide participar obteniendo más experiencia y sentirse una mujer empoderada, indicando que el verdadero reto viene en la etapa nacional.

Precisamente en esta faceta, qué pueden esperar los chihuahuenses de ella indicó: “Creo que los certámenes de belleza han evolucionado y es algo que aplaudo mucho, ya que no sólo se necesita hoy en día una cara bonita, sino que tenga un mensaje para dar, como el mío es decirles que no se encasillen o la sociedad nos dice hacia dónde nos tenemos que dirigir, y creo que no es lo correcto, ya que considero que cada quien tiene una misión en la vida y un sueño diferente simplemente hay que buscarle poquito para que el destino nos marque la dirección, entonces hay que dar el primer paso, entonces eso es lo que van a esperar de mí los chihuahuenses, una mujer preparada, inteligente, y muy responsable que va dar todo de sí misma, y ser una chihuahuense que represente a Miss Universo.

FRASE:

“De donde venimos, no define a dónde vamos”

DATO:

Otra de las facetas de esta belleza es su gusto por el ajedrez, quien ya ha participado en algunos torneos saliendo victoriosa este deporte que se considera juego de ciencia