Se presentará el comediante Éder Rivera en la Arena Corner Sport son su show "El otro norte"

El comediante de stand up Éder Rivera llegará a Chihuahua capital este viernes 17 de marzo, al centro de espectáculos Corner Sport, con su show “El otro norte” donde con su peculiar estilo hará pasar a los presentes una noche llena de carcajadas; de igual forma es creador de contenido en sus redes las cuales puedes visitar para que te des una idea de lo que te espera.

Gossip ¡Toda una reina! Miss Chihuahua participa en la semana de la Moda en Nueva York

Las plataformas del joven, originario de Mexicali, son Facebook Eder Rivera Stand Up (El Compa Supremo), donde tiene 82 mil seguidores; Instagram micompaeder, contando con 216 mil fans; y en TikTok 560 mil, de igual forma registrado como micompaeder, en cada una de ellas cuenta con infinidad de videos que tienen miles de reproducciones.

Si deseas asistir a esta función, donde el género de la comedia estará presente de principio a fin, puedes comprar tus boletos en Don Boletón, siendo el costo del acceso, según información que marca la página hasta el día de hoy es de $295.00.

La popularidad de Éder Rivera va subiendo gracias a ello ya se ha codeado con colegas de renombre a nivel nacional e internacional, quienes también cuentan con sus plataformas, como La Cotorrisa, Álex Fernández, Daniel Sosa, Mau Nieto.

Es de mencionar, como él mismo lo ha informado en diversos medios de comunicación e internet, este arte lo aprendió a través de estar viendo programas y compañeros que se dedican a esta carrera, forjando así su estilo con el cual se ha ganado miles de seguidores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Inicié en el 2016 como standupero gracias a la invitación de un primo y del colectivo Chicali Stand Up, que estaba a cargo de una persona llamada Rafa Murillo, fue el que inició con el movimiento en Mexicali, y el familiar que me hizo el ofrecimiento fue porque le gustaba como contaba mis historias en las reuniones.

En el programa de radio “Y así… somos”, de su tierra natal, estuvo de invitado donde habló sobre su trayectoria: “Me gusta la comedia en las películas, caricaturas, todo lo relacionado con este género, pero antes de iniciar esta carrera, mi primo me dio unos boletos para ir a ver un show de cuatro personas que se iban a presentar, fui y no me gustó, no me hicieron reír.

“Entonces, dije esto no puede ser, aquí podemos dar más, creo que puedo hacerlo mejor, aparte siempre mi sentido del humor lo ponía en práctica en mi trabajo, donde las personas que me escuchaban les encantaba cómo relataba cada historia, y pues hoy en día gracias a la aceptación del público estoy donde estoy”, informó Éder Rivera.