¿Se quedará Amber Heard en Aquaman 2? Warner ya tomó una decisión final

Amber Heard se mantiene en la polémica tras concluir su juicio con Johnny Depp del que tendrá que pagar 10.35 millones de dólares y en el que su imagen pública quedó muy desestabilizada.

Con miras a sus próximos proyectos, Heard tiene su papel como Mera en la cinta Aquaman, la cual estrenará su segunda parte (The Lost Kingdom) en el 2023 y que podría sanear sus finanzas al ser la primera cinta una de las más exitosas para el estudio Warner Bros.

Después de la resolución del juicio, la abogada de la actriz afirmó que Heard no cuenta con las finanzas para cubrir el pago a Johnny Depp, por lo que su permanencia en esta película puede ser crucial para su carrera como para sus ganancias.

¿QUÉ DECIDIÓ WARNER CON AMBER HEARD?

Aunque todavía no es un hecho qué ocurrirá con el papel de Amber Heard en Aquaman, una última prueba con audiencias podría revelar que la productora Warner Bros., ha decidido dejar a Amber Heard en la cinta.

De acuerdo con la cuenta Twitter Undercover Audience (@UndercoverCine), el pasado 8 de junio se realizó una proyección de prueba de Aquaman: The Lost Kingdom en donde la actriz tiene una participación entre los 20 y 25 minutos.

Durante el juicio con Johnny Depp, la actriz acusó que la demanda había provocado que su participación fuera recortada a menos de 10 minutos, pero eso fue descartado por Walter Hamada, presidente de DC Films, quien dijo que su papel podría desaparecer, pero solo por la falta de química que tiene con Jason Momoa, protagonista de la cinta, sin confirmar su tiempo de participación en el nuevo proyecto.

En la última prueba con las audiencias la película tuvo una duración de 2:15 minutos y cerca del 30 por ciento de la cinta se mantenía como storyboard animado al faltar varios de los efectos.

Respecto a Amber Heard, el público reaccionó de manera negativa a su presencia al recibir abucheos como rotundos “No” a su participación.

La cuenta que informó sobre la proyección explicó que el próximo 22 de junio se realizará una nueva función de prueba en donde es posible que el tiempo en pantalla de Amber Heard sea reducido de nueva cuenta o borrado por completo para ver cómo funciona la historia y la narrativa con el público.

Just got a confirmation that the latest #Aquaman2 test screening that was held today still had Amber Heard from start to finish. Probably WB is testing the waters with the public now that the trial is over.

Screentime approximately around 20-25 mins.#AquamanAndTheLostKingdom pic.twitter.com/DQlLOD3Wrv — Undercover Audience (@UndercoverCine) June 8, 2022

En Twitter se convirtió en una tendencia a nivel mundial el hashtag #boycottaquaman2, en donde señalaron su disgusto por aumentar el tiempo de pantalla de Heard a pesar de ser encontrada culpable en el juicio.

Otros recordaron que por el escrito que generó la demanda de Johnny Depp en donde Heard se nombró como una víctima de abuso doméstico provocó que Depp perdiera muchos papeles que ya tenía confirmados incluido el de la tercera parte de Animales Fantásticos, también producción de Warner Bros.

“La única forma segura de que Amber Heard sea removida de Aquaman 2 es que todos colectivamente demos la espalda a la película. El cine es una industria manejada por los consumidores, nosotros somos los consumidores. No nos gusta algo, no gasten su dinero en ello”, escribió la cuenta de Ginger Starling.

“Un recordatorio para aquellos que alaban a Warner Bros y Aquaman sobre cortar a Amber Heard de la película: Warner Bros de todos modos le pagó, nos hicieron ver que nuestra opinión no cuenta, despidieron a Johnny Depp de Animales Fantásticos. Yo seguiré con el boycott a Aquaman 2”, afirmó la usuaria Odette.

“Por qué daría un solo centavo a Warner y a Aquaman 2 si ellos muestran un total desprecio por las víctimas de abuso y en el proceso son completamente irrespetuosos con los 5 millones de fanáticos que exigen solo lo que es justo. No tiene sentido”, explicó el usuario Elio.

En sitios como Change.org la petición para que Amber Heard no aparezca en Aquaman: The Lost Kingdom ya cuenta con más de 4.5 millones de firmas, por lo que se mantiene en gran expectativa que es lo que decidirá Warner Bros hacer con su personaje.

FANS REACCIONAN DE MANERA NEGATIVA CONTRA AQUAMAN

Después de que se generara el rumor de que Amber Heard tendrá al menos 20 minutos de pantalla dentro de Aquaman: The Lost Kingdom, los fans reaccionaron de forma negativa en redes sociales y revivieron el movimiento para realizar un boicot contra la película.

