Se va satisfecho y orgulloso

Con la satisfacción del deber cumplido y los logros alcanzados con la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, el maestro Armando Pesqueira se despide de la Dirección en el magno concierto “12 años en Chihuahua”, con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la soprano Marcela Chacón, este viernes 17 de enero a las 20:00 horas en el Teatro de los Héroes.

“Me siento muy bien, han sido casi 13 años de trabajo, la orquesta está en mejores condiciones laborales, ha crecido varias plazas, se compraron instrumentos, se consiguió un espacio propio (Sala de Ensayos), hicimos giras estatales, nacionales e internacionales, incrementamos el repertorio y lo último fue que se logró una transición paulatina y bien organizada, transparente y justa para escoger a una persona con un excelente nivel”, dijo Pesqueira en entrevista con Gossip.

“Me voy satisfecho porque hice mucho de lo que quería lograr y dejo la orquesta en buen estado para esta nueva etapa que va a iniciar con el maestro Iván del Prado”, añadió.

Describió al cubano como uno de los mejores directores que conoce y que seguramente aprovechará el talento de los músicos y se dará cuenta de las fortalezas y áreas de oportunidad de la orquesta, así como del personal administrativo y operativo, “va a encontrar un equipo entusiasta y seguramente lograrán cosas nuevas y buenas bajo su dirección”, subrayó.

La Filarmónica fue la primera orquesta en la que Pesqueira fue titular y esto ha sido fundamental en su carrera, “somos muchos los que queremos dedicarnos a esta profesión y muy pocos los que logramos estar frente a una orquesta. Chihuahua me brindó esa oportunidad, estar con un grupo de músicos comprometidos con la orquesta y el trabajo”, dijo.

“Me llevo el corazón del público que siempre ha sido muy agradecido con lo que tratamos de dar, hemos logrado muy buena comunicación e integración que no se da en todas partes. Yo siempre trato de dar unas palabras previo al concierto y eso ha creado una apreciación del público de lo que estamos tocando y una mayor identificación con la orquesta. No nos ven como músicos interpretando una pieza, sino como personas comunicando una estética musical para que todos podamos identificarnos como seres humanos. Tenemos ese aspecto humano que a veces se pierde entre público y artista, hemos rebasado esa barrera”.

Y qué decir de las amistades que encontró en Chihuahua, “me encanta su hospitalidad, la franqueza con la que hablan y sobre todo su capacidad de dar y recibir, me siento muy bendecido por ello”.

Historias para contar

Son muchas las anécdotas que se acumularon en 12 años, de las más divertidas el maestro recuerda un concierto de Día de Muertos en el que apareció en el escenario dentro de un ataúd, “para mí fue muy natural, no sentí miedo, pero muchas personas se impactaron, incluso algunos músicos decían que era mala suerte. Afortunadamente todavía no me he muerto, sigo aquí”.

En otra ocasión, la mitad de la orquesta enfermó en Zacatecas y por la noche tenían concierto en Aguascalientes, “Belem (Villalobos, gerente), Selene (López, coordinadora) y yo estuvimos de enfermeros, llevándoles medicinas y consiguiéndoles el doctor, afortunadamente todo salió bien”.

Otra historia interesante fue la presentación de “Carmen” en la Plaza de Toros La Esperanza (2009), no sólo por ser una magnífica ópera con excelentes cantantes, sino por los retos que tuvieron que superar.

“En el ensayo previo al estreno hacía mucho frío, la temperatura bajó tanto que cayó aguanieve, los músicos no podían tocar a la intemperie, era peligroso para su salud y para los instrumentos. Entonces armamos una carpa, metimos a la orquesta y la mitad del coro, el ingeniero Humberto Terán se encargó de sonorizar y pusimos una cámara de video y una pantalla grande frente a los músicos para estar comunicados. El hecho de que se viera amenazada la presentación y que lo resolvimos inmediatamente fue una buena experiencia. Los que escucharon la ópera comentaron que era tan buena la calidad del sonido que parecía grabado”.

También recordó la ópera “Payasos” en el Palacio de Gobierno, una de las últimas que presenció don Federico Terrazas; la obertura “1812” de Tchaikovsky que tocaron en Catedral con cañones y campanas en vivo; y, aunque él no dirigió, el concierto de Plácido Domingo en el FICh 2009, con la OSUACh.

Deja un mensaje a los músicos…

“Me voy muy agradecido por todo su cariño y muy orgulloso por el trabajo que hicimos juntos, les deseo lo mejor en esta etapa con este nuevo director, que es un gran músico, seguramente será otra oportunidad para crecer y espero que cuando regrese a dirigirlos (como invitado) encuentre la orquesta todavía en un proceso de crecimiento mayor al que logramos en estos 12 años”, dijo seguro que así será.

“Porque son músicos de calidad, hay gente con muchas ganas de crecer artísticamente, para mí sería un gran motivo de alegría ver que la orquesta todavía dé otro salto de calidad”.

… y al público

“También agradecido por todo el apoyo y muestras de cariño que he recibido, sigan valorando el trabajo de la orquesta, que tiene muchas cualidades, repito, hace su trabajo y se entrega al público. Chihuahua se merece que la orquesta siga creciendo y alcanzando mayores públicos, nuevos repertorios, que siga representando la grandeza del estado y que esa grandeza se vea reflejada en el crecimiento y desarrollo de la orquesta”.

