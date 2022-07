Selena Gomez y Cara Delevingne se besan e Internet enloquece [VIDEO]

La serie Only Murders in the Building nuevamente está dando de que hablar, y es que tras el estreno de su segunda temporada en Disney+, las redes sociales se llenaron de reacciones en torno a una de las escenas, en la que Cara Delevingne y Selena Gomez se dan un beso.

Lamentablemente, los comentarios fueron bastante fuertes para Selena, ya que fue criticada por no “actuar bien” y por lucir aparentemente “incomoda” durante la toma, según los usuarios.

“Selena no sabe actuar de lesbiana, no hay pasión”, “Se hacen las super actrices y no puede ni besar a la otra bien”, “Selena por favor abre la boca”, “Cero química”, escribieron algunos en Twitter.

A la vez, los fieles seguidores de Gomez salieron en su defensa, explicando que la razón por la que la actriz lucia de esa forma es porque era parte de su personaje (Mabel), quien aún está descubriendo su sexualidad debido a sus traumas.

Por su parte, la también modelo Cara Delevingne, quien se integró a la producción para interpretar a ‘Alice’, salió en defensa de su compañera y aseguró que estaba feliz de poder trabajar con ella, pues cabe destacar que comparten una linda amistad fuera del set.

“¿A quién en el mundo no le gustaría besar a Selena? (..) Ella es brillante, es una de mis actrices favoritas con las que he trabajado (…) Fue genial poder pasar tanto tiempo con ella y trabajar juntas”, confesó Delevingne para E! News.

'ONLY MURDERS IN THE BUILDING': ¿DE QUÉ TRATA LA ACLAMADA SERIE?

Only Murders in the Building sigue la historia de tres vecinos interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, quienes comparten una obsesión por un podcast de crímenes reales. Después de que ocurriera una muerte sospechosa en su edificio, los personajes deciden iniciar un podcast sobre su investigación del suceso, que habría sido dictaminado por la policía como un suicidio.

La serie ha recibido bastantes elogios desde su estreno, dirigidos a su enfoque cómico de la ficción criminal, así como de las actuaciones y la química entre los actores protagonistas. En septiembre de 2021, Hulu renovó la serie para una segunda temporada que se estrenó el pasado 28 de junio del presente año.





