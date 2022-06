Señalan a Christian Nodal por supuestamente intentar besar a fan y se arma polémica en redes

Un escándalo más vuelve a poner a Christian Nodal en el ojo del huracán, y en esta ocasión nada tiene que ver con su expareja Belinda o con la disputa con el cantante J Balvin, sino más bien con sus seguidoras, pues resulta que en redes sociales circula un video en el que supuestamente el cantante de regional mexicano intentó besar a una fan que lo terminó rechazando, algo que provocó las críticas en internet por presuntamente forzar la situación.

Por si no fuera poco lo que ha sucedido en los últimos días, el intérprete de “Botella tras botella” vuelve a estar en boca de todos, después de sus comentarios con la mamá de Beli, las burlas por su nuevo tatuaje en la cara –mismo que desató una ola de memes- y el pleito con el cantante colombiano.

Ahora, el nuevo rumor surgió gracias a un video que recientemente comenzó a hacerse popular en TikTok, en el que supuestamente se ve acosando a una fan en Sonora, su tierra de origen y donde el también compositor estuvo presente en la clausura de la edición 20 de las Fiestas del Pitic.

En el clip se observa cómo una admiradora se acerca a Nodal para tomarse una fotografía juntos; en un principio, el video aparenta ser otro acercamiento de una fan a Christian, sin embargo, luego de que se tomaron la foto, presuntamente él habría intentado darle un beso.

Al inicio del material gráfico se puede ver como él tiene un brazo encima de los hombros de la joven, lo que permitió que la abrazara, para después hacer el movimiento; por su parte la chica se mueve en varias ocasiones haciendo la cara de un lado a otro, para evitar así que el artista la bese en la boca.

Luego de unos segundos en los que aparentemente hablaron, él termina dándole un beso en la mejilla y le acaricia la cabeza. Al finalizar con el encuentro, ella vuelve a mostrarse extrañada por lo que sucedió.

Debido a la reacción que la admiradora tuvo con el sinaloense, quien no pudo darle un beso, algunos internautas señalaron que él habría forzado la situación, lo que le valió las críticas en redes sociales:

“Ni regalado lo quieren ya”, “La quiso besar y no se dejó, quiere que hablen de él”, “Si no quería besarla, ¿por qué a la otra fan no la quiso besar igual en la mejilla?”, “De lo que se libró Belinda” y “Claramente la chave dice ‘qué le pasa’ y pone la mano”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, hubo otros usuarios que defendieron a Christian Nodal y comentaron que, en realidad, la fan se notaba nerviosa, por lo que movió la cara varias veces sin darse cuenta de que Nodal le daría un beso en la mejilla, además de que algunos recordaron que esto es algo común que sucede cuando una persona no se da cuenta de que otra quiere saludarle con beso en el cachete.

“Le quería dar un beso en la mejilla, pero la chava se movió ¿no?”, “Jamás la intentó besar”, “No la quiso besar, claramente se ve cómo la joven mueve la cabeza y él se acerca a su boca sin querer”, “Justamente por eso luego evitan a las fans, claro que no intentó besarla”, escribieron algunos de los usuarios que salieron a la defensa de los señalamientos, pues los internautas recordaron que constantemente el cantante tiene detalles con sus fans, sin embargo, ahora el caso se volvió viral debido a la expresión de la joven.

