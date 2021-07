Sí ayudo a Sammy, pero no alardeo de ello: Eugenio Derbez

Sammy Pérez quien se encuentra actualmente grave de salud e intubado a causa de Covid-19, Eugenio Derbez informa a través de sus redes sociales que sí ha estado al pendiente de la salud de su colega y su familia, aclarando con ello los comentarios que circulaban en las plataformas digitales del porqué no ayudaba al actor.

En su cuenta de Twitter el famoso Derbez subió un video donde habla respecto al tema y dice: “Aquí estoy desde el primer día, en cuanto me enteré que estaba enfermo, mandé a varias personas de mi equipo a preguntar. Me he acercado a su familia, por medio de terceras personas, para ver qué se necesita, incluso con el hospital”.

“Aquí estoy. Sólo que mi estilo es ése, yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Para todos aquéllos que están preocupados de dónde estoy, aquí estoy. Nada más que la ayuda no se presume ni se cacarea, se da y punto”, finalizó.

Sammy saltó a la fama en 1993, cuando realizó un baile como parte del público del programa El Calabozo, donde formó parte por un tiempo. También participó en el programa Toma Libre. Además, Sammy tuvo una breve aparición en el programa de Chespirito en 1993, en el episodio La Hermana de Maruja.

Durante el 2016, Sammy siguió manteniendo una relación de trabajo con Miguel Luis, presentando shows en bares y restaurantes. También ha colaborado en videos para el canal de YouTube, Eugenio Derbez TV. Ese mismo año Sammy forma parte del programa Doble Sentido, del Canal de las Estrellas, presentando y narrando el segmento, Los Cuentos de Sammy.

DATO

Sammy Pérez trabajó al lado de Eugenio Derbez en el programa de humor XDHRBZ y actuaron juntos también en la cinta “No se aceptan devoluciones”