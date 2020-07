Sigue Fiorella “Los caminos de Florencia”

Más de 30 poemas de distintos temas, dirigidos a un público de adolescentes hasta adultos mayores, conforman “Los caminos de Florencia”, el libro de poesía de Fiorella Gutiérrez.

“Lo publiqué en 2018 y la segunda edición en 2019, este año lo estoy vendiendo de manera digital, los poemas hablan de la vida, el amor, la pérdida de un ser querido y otros temas”, dijo a Gossip la autora limeña.

“Aquí en Perú me dedico a varias cosas relacionadas con el arte, estoy promocionando mi libro, pero también dibujo, canto, escribo obras de teatro”, añadió.

Florencia se llamaba su abuela, nombre que puso a su libro, su revista y su elenco de teatro, “es una manera de rendirle homenaje, ella ha sido mi fuerza en la vida”.

También es vocalista de la banda de rock 12 Universos y columnista en publicaciones de su país y en el digital mexicano desdepuebla.com.

“Adoro a la gente de México, en realidad nunca he ido, pero mis padres me dicen que la gente es muy linda, que hay mucho trabajo por hacer, como aquí en Lima. Mi finalidad no es sólo que me conozcan, sino llevar el mensaje de que todos los niños y jóvenes deben cumplir sus sueños, que nunca hay trabas para cumplir sus metas. Es necesario difundirlos porque siento que hay muchos jóvenes que no tienen objetivos trazados, porque no los apoyan”, afirmó.

